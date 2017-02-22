نخستین تصادف در مسابقات خودروهای برقی روباتیکی رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنهایی که رقابت خودروهای روباتیکی برقی در فرمول E در بوینس آیرس آرژانتین را دنبال می کردند لحظه تاریخی را مشاهده کردند.

این خودروهای برقی در Roborace حاضر شده بودند تا قابلیت های خود را به نمایش بگذارند و به همین جهت می توان آن را عملا نخستین مسابقات سرعت خودروهای برقی روباتیکی به شمار آورد.

همه چیز به خوبی پیش می رفت تا در نهایت خودروی برنده مشخص شود. در این رقابت دیدنی خودروهای مختلفی از جمله Devbot ۲ و Devbot ۱ حاضر بودند. در این رقابت خودروی Devbot ۲ با موانع مستقر در کنار پیست برخورد شدیدی داشت. اما برادر آن یعنی Devbot ۱ این رقابت را به پایان رساند و به عنوان خودروی اول از خط پایان عبور کرد.

تماشاگران این رقابت شاهد سرعت هایی تا ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت هم بودند هر چند این رقم تا ۳۲۰ کیلومتر ثبت شده در رقابت های خودروهای برقی دارای راننده، فاصله زیادی دارد اما پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه چشمگیر به نظر می رسد.

کارشناسان به این واقعیت اشاره می کنند که خودروهای برقی روباتیکی ساخته شده اند که کنترل پذیری چشمگیری در سرعت های بالا دارند.

اداره کنندگان Roborace امیدوارند که به زودی رقابت مخصوص این خودروها آغاز شود تا تلفیق فناوری و ورزش فرصت تازه ای برای خودنمایی پیدا کند.