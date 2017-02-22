قدرت دفاعی ایران دشمن را ناامید کرده است/ دفاع نخستین مولفه قدرت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی ظهر چهارشنبه در همایش الزامات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل که در محل تالار فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به برگزاری راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در سراسر کشور اظهار کرد: با گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اما باز هم مردم ایران به صورتی شایسته سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن گرفتند که این نشان از قدرتمندتر شدن هرروز جمهوری اسلامی ایران می دهد.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران حرف نخست را در منطقه می زند، ادامه داد: موسسه‌ای آمریکایی ایران را هفتمین کشور تاثیرگذار و تعیین کننده معرفی کرده؛ اکنون چه گونه است که ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و دشمنی‌ها در سطح منطقه حرف نخست را می‌زند؟

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه نخستین مولف قدرت را قدرت دفاعی دانست و افزود: این قدرت کاملا بومی می باشد و همه سلاح‌ها توان ملی و بومی جمهوری اسلامی است و کسی به ما سلاحی نفروخته است.

وی با تاکید به اینکه توان دفاعی ما به نقطه‌ای رسیده که هر دشمنی را ناامید می‌کند، عنوان کرد: این فقط به‌خاطر قدرت لایزال الهی و سپس قدرت ملی و توان مردم است که در عرصه‌های مختلف خود را نشان داده است.

عراقچی تصریح کرد: هم اکنون همانطور که غربی ها به این باور رسیده اند، ایران در دنیا نیز جزء کشورهای موثر و تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه ما توقع دوستی با آمریکا را پس از برجام نداشتیم، گفت: بدیهی است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وجود دارند این دشمنی ادامه پیدا می کند.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه به اشتباه برخی در خصوص دوستی ایران با آمریکا اشاره کرد و ادامه داد: در بحث تحریم های هسته ای تمام دستاوردهای برجام به دلیل لطف غربیان و آمریکا به ایران به دست نیامده بلکه این دستاوردها به واسطه توانایی ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و در جریان برجام چیزی از دشمنی آمریکا کم نشده است و هر آنچه از برجام گرفتیم بخاطر توانایی های داخلی و ملی عاید کشور شد.

وی گفت: در یک سال گذشته سنگ اندازی های زیادی در خصوص مباحث مربوط به برجام صورت گرفت ولی با همه آن ها مقابله شد. همه آنچه در زمینه تحریم ها از برجام انتظار می رفت عملی شده و به ثمر رسیده است.

عراقچی موضوع برجام را تنها برداشتن تحریم های هسته ای و موانع موجود از سر راه اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: البته گفتنی است که موانع دیگری نیز همچنان وجود دارند اما مرتبط با موضوع برجام نیستند که در خصوص آن ها (سایر تحریم ها) نه اجازه داشتیم و نه صلاح بود مذاکره کنیم.

وی همچنین به برداشته شدن تمام موانعی که به دلیل موضوع هسته ای در اقتصاد ایران بود اشاره کرد و افزود: برخی تحریم های غیرهسته ای هم اکنون نیز برقرار هستند، اما خوشبختانه تحریم های هسته ای برداشته شده اند.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه به برشمردن اهداف برجام پرداخت و عنوان کرد: یکی از اهداف برجام، برداشتن تحریم نفتی ایران بود که پیش از تحریم های نفتی میزان فروش نفت ایران ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود که با تحریم ها این میزان به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

وی تاکید کرد: پس از برجام نیز میزان فروش نفت ایران به ۲.۵ بشکه در روز رسید و تمامی پول فروش نفت به کشور بازگشت و دوباره وارد اقتصاد ایران شده است.

عراقچی به دیگر مؤلفه‌های قدرت اشاره کرد و گفت: توان تأثیرگذاری منطقه‌ای یکی دیگر از مؤلفه‌ها قدرت است، کشور ما می‌تواند در مقابل دشمن منطقه و زورگویان جهان مقابله کند و اذعان می‌کنیم قدرت، توانمندی و هوشمندی رهبر معظم انقلاب کشور را از گردنه‌های خطرناک، یکی پس از دیگری عبور داد.

وی با اشاره به بُعد توانایی و قدرت دیپلماتیک تاکید کرد: ایران در همه عرصه‌ها با قدرتمندی خود توانست با قدرت‌های بزرگ دنیا مذاکره کرده و درخواست‌های خود مطرح کند و جواب بگیرد.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه به اعتماد بر قدرت ملی تاکید کرد و ادامه داد: این قدرت برای ایران عزت و توانایی در عرصه بین‌الملل ایجاد کرده است، زمانی همه دنیا پیرو آمریکا در تهمت زدن به ایران بودند اما اکنون شرایط تغییر کرده بطوریکه حتی شورای امنیت از همه کشورها درخواست کرده با ایران در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همکاری کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا غلط می کند برای ما تعیین تکلیف کند، بیان کرد: تضمین اجرای برجام ما هستیم و اختیار ما در برجام فقط دست خودمان است.

عراقچی مذاکرات هسته ای را نتیجه ۱۰ سال مقاومت مردم ایران دانست و تصریح کرد: ملت ایران ۱۰ سال مقاومت کرد ولی نه فقط برای خود امر غنی سازی بلکه برای هدفی بالاتر و آن اینکه تا آخرین قطره خون مقاومت می کنیم ولی زیر بار حرف زور و سلطه نمی رویم.

وی این مقاومت را از مهمترین اصول انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: ما نیز با تاکید بر ادامه برنامه هسته ای، قدرت های جهانی را عاجز کرده و به پای میز مذاکره کشاندیم.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه بیان کرد: در طول تاریخ سیاسی سابقه ندارد قدرت های بزرگ بین المللی همه یک طرف میز باشند و یک قدرتی که از نظر آن ها در درجه پایین تر است طرف مقابل این قدرت ها باشد، اما در خصوص ایران این اتفاق افتاد که این نشان دهنده اعتماد ملی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه ما می خواهیم غنی سازی را ادامه دهیم ولی قدرت های جهانی مخالفت می کردند، خاطرنشان کرد: سیاست آمریکا نیز اجرای غنی سازی صفر برای ایران بود بنابراین تحریم هایی اعمال شد تا به غنی سازی صفر در ایران برسند.

عراقچی ابراز کرد: غنی سازی در صنعت هسته ای در اثر مذاکره نه تنها تعطیل نشد بلکه غنی سازی صنعتی برای ایران به رسمیت شناخته شد.

وی در ادامه عنوان کرد: در این راستا براساس برنامه ۱۰ ساله به سمت غنی سازی صنعتی پیش می رویم که البته برای رسیدن به این مهم نیازمند ماشین های پیشرفته در صنعت غنی سازی هستیم.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه افزود: هم اکنون در صنعت غنی سازی از ماشین I.R.۱ استفاده می شود که ظرفیت غنی سازی آن یکسو است. برای غنی سازی صنعتی حداقل باید ۱۹۰ هزار سو تولید شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ساخت دو ماشین پیشرفته I.R.۶ با توان غنی سازی ۱۰ سو و I.R.۸ با توان ۲۰ سو در دست اجراست، گفت: همچنین ماشین I.R.۸ به مرحله تست رسیده است.