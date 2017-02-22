به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر چهارشنبه در افتتاح کنگره بینالمللی سلامت همراه، گفت: استان فارس و شهر شیراز از گذشتهها دور تاکنون دارای جایگاه والایی در مباحث درمانی و سلامت بوده که همچنان بهعنوان یک مرکز در کشورهای منطقه موردتوجه است.
وی ادامه داد: برگزاری چنین کنگرههایی علاوه بر جنبههای علمی آنها در مباحث توسعه گردشگری استان فارس و کشور نیز بسیار تأثیرگذار است زیرا هر برنامه علمی، فرهنگی و.. که با حضور میهمانان خارجی برگزار شود میتواند زمینهساز حضور گردشگران کشورهای مختلف باشد.
معاون زیارت و گردشگری استاندار فارس با اشاره به اینکه امروز امنیت در ایران بهعنوان مهمترین اولویت برای گردشگران مدنظر قرار دارد، گفت: تمامی گردشگرانی که از کشورهای مختلف به استانهای ایران سفر میکنند وجود امنیت کامل را تائید کردند که داشتن چنین نعمتی باعث افزایش گردشگر و جذب سرمایهگذار میشود.
در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی و عروقی ، دیابت ، بیماریهای تنفسی ، بیماریهای کلیوی عامل ۸۰ درصد از مرگومیرها است ، بسیاری از این بیماریها میتواند با استفاده نادرست از تلفن همراه تشدید شود ، آموزش صحیح استفاده از تلفن همراه میتواند عاملی برای پیشگیری از بروز این بیماریها باشد .
محمدهادی ایمانیه تأکید کرد: ۱۰۰ دستگاه تله کاردیوگرافی برای پایش ضربان قلب خریداری و در ۲ بیمارستان شهر شیراز راهانداز شده و در شهرستانهای مختلف نیز باید به این نکته توجه داشت که پایش سلامت با استفاده از فناوری اطلاعات لازم و ضروری است.
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