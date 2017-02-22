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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

معاون استاندار فارس:

مراسم‌های بین‌المللی زمینه افزایش گردشگران خارجی را فراهم می‌کند

مراسم‌های بین‌المللی زمینه افزایش گردشگران خارجی را فراهم می‌کند

شیراز – معاون استاندار فارس برگزاری برنامه‌های علمی، فرهنگی و... با حضور میهمانان خارجی را قدمی برای توسعه گردشگری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر چهارشنبه در افتتاح کنگره بین‌المللی سلامت همراه، گفت: استان فارس و شهر شیراز از گذشته‌ها دور تاکنون دارای جایگاه والایی در مباحث درمانی و سلامت بوده که همچنان به‌عنوان یک مرکز در کشورهای منطقه موردتوجه است.

وی ادامه داد: برگزاری چنین کنگره‌هایی علاوه بر جنبه‌های علمی آن‌ها در مباحث توسعه گردشگری استان فارس و کشور نیز بسیار تأثیرگذار است زیرا هر برنامه علمی، فرهنگی و.. که با حضور میهمانان خارجی برگزار شود می‌تواند زمینه‌ساز حضور گردشگران کشورهای مختلف باشد.

معاون زیارت و گردشگری استاندار فارس با اشاره به اینکه امروز امنیت در ایران به‌عنوان مهم‌ترین اولویت برای گردشگران مدنظر قرار دارد، گفت: تمامی گردشگرانی که از کشورهای مختلف به استان‌های ایران سفر می‌کنند وجود امنیت کامل را تائید کردند که داشتن چنین نعمتی باعث افزایش گردشگر و جذب سرمایه‌گذار می‌شود.

در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: بیماری‌های غیر واگیر مانند بیماری‌های قلبی و عروقی ، دیابت ، بیماری‌های تنفسی ، بیماری‌های کلیوی عامل ۸۰ درصد از مرگ‌ومیرها است ، بسیاری از این بیماری‌ها می‌تواند با استفاده نادرست از تلفن همراه تشدید شود ، آموزش صحیح استفاده از تلفن همراه می‌تواند عاملی برای پیشگیری از بروز این بیماری‌ها باشد .

محمدهادی ایمانیه تأکید کرد: ۱۰۰ دستگاه تله کاردیوگرافی برای پایش ضربان قلب خریداری و در ۲ بیمارستان شهر شیراز راه‌انداز شده و در شهرستان‌های مختلف نیز باید به این نکته توجه داشت که پایش سلامت با استفاده از فناوری اطلاعات لازم و ضروری است.

کد مطلب 3914476

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