سید مصطفی سید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر به دنبال اظهار نظر یک مسئول آسیایی پیرامون دوپینگ دوچرخه سوار این تیم و اعلام آن در سایت فدراسیون جهانی، گفت: ما می دانیم این مسئله از کجا آب می خورد. معتقدم این موضوع از داخل ایران خط گرفته شده چرا که سینک هندی در حدی نیست که بخواهد اظهار نظری در مورد دوپینگ ایران کند. ما اعلام محرومیتمان را در حد همان خبری که در سایت فدراسیون جهانی آمده است مطلع هستیم و هنوز نامه ای برای ما نیامده است.

وی افزود: متاسفانه سینک این مسئول آسیایی دوچرخه سواری با علیرضا حقی یکی از ورزشکاران ما رفاقت دارد. البته مسائل دیگری هم هست که گفتن برخی از این موضوعات در خصوص این مسئول با ورزشکار ایرانی قابل گفتن نیست. اصلا ایشان در حدی نیست که بخواهد نامه ای از سویکنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا بزند یا حتی اظهار نظری کند. این کار وی کل فدراسیون دوچرخه سواری آسیا را زیر سئوال برده است. معلوم نیست اظهار نظر وی مصاحبه است یا یک نامه؟

مربی دوچرخه سواری کشورمان تصریح کرد: این فرد می خواسته خود را مطرح کند. مسئول تصمیم گیری این مسئله فدراسیون جهانی دوچرخه سواری است. فدراسیون جهانی خودش تصمیم می گیرد؛ اصلا بگویند تیم پیشگامان مادام العمر محروم است ما قبول می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع این مسئله از داخل ایران آب می خورد، گفت: روند کاری اتحادیه جهانی دوچرخه سواری این طور نیست چرا که قانون دارد و طبق قانون عمل می کند. ایرانی ها نمی توانند در اتحادیه جهانی (UCI) دخل و تصرف کنند چون این اتحادیه آنقدر قانونمند هست که متاثر از تحریکات بیرون نمی شود.

وی ادامه داد: در این خصوص اولا مشکل تست دوپینگ رحیم امامی10 ماه پیش بوده است. ثانیا موادی که مشخص شده است ربطی به استفاده در دوچرخه سواری ندارد. ثالثا مشخص شده است که این مواد در داخل مکمل ها بوده و استفاده شده بوده. ما ۴۰۰ تا آزمایش دوپینگ در این چند سال داشته ایم؛ آن وقت چرا در همین تور جلاجاه نفرات اول تا سوم برای تیم ما بوده و تست دیگر نفرات در نیامده است و تست آقای امامی که چهارم شده مثبت شده؟ من مطمئن هستم که موضوع به زودی با مدارکی که به فدراسیون جهانی ارسال کرده ایم مشخص می شود و قطعا فدراسیون جهانی تیم ما را محروم نمی کند.

رضایی با بیان اینکه قطعا از نظر قانونی و حقوقی هم این مسئله را پیگیری می کنیم، گفت: ما بحث اظهار نظر این مسئول آسیایی را قانونی دنبال می کنیم. چرا وی با سربرگ فدراسیون آسیایی این موضوع را مطرح کرده است؟ پیگیری این مسئله را حق خود می دانیم؛ نمی گذاریم این همه زحمت و تلاش تیم به خاطر اشتباه یک یا دو ورزشکار از بین برود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امامی برای همیشه از فعالیت در این رشته محروم می شود؟ گفت: متاسفانه تست رحیم امامی دومین تست مثبتش است و در این صورت مادام العمر محروم می شود. دفعه قبل در تور ریاست جمهوری در تیم دانشگاه آزاد پا می زد و تستش مثبت شد.

سرمربی تیم پیشگامان کویر یزد که در سال ۲۰۱۶ در آسیا همراه تیمش عوان برترین تیم باشگاهی آسیا را بدست آورد، گفت: احساس من این است که عده ای نمی خواهند موفقیت تیم ما را ببینند اما نمی خواهند مستقیم هم در این موضوع دخالت کنند. برخی از داخل می خواهند سر تیم ما را ببرند چون با این اتفاق خیالشان راحت می شود و رقیب سرسختی که این وسط چند سالی است آمده را حذف می کنند. برخی از این مسئله استفاده کرده و خصومت شخصی خود را بروز می دهند. حقی می خواست به تیم ما بیاید ولی از نظر اخلاقی تائید نشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تیمی که نتیجه می گیرد دشمن دارد. اگر دشمن نداشتی بدان که یک جای راه را اشتباه می روی! ما در این راه دشمن زیاد داشتیم برای همین هم این مسئله را زیاد کش می دهند چرا که می خواهند به تیم ما ضربه بزنند و این مسئله را بیش از حد دامن خواهند زد.

سید رضایی با گلایه از رسانه های خبری در پیگیری این خبر هم گفت: رسانه ها در زمان قهرمانی ما نامی از ما نمی بردند ولی الان در مورد مشکل ما می نویسند و به این مسئله دامن می زنند. خبرهایی از قول این مسئول آسیایی می زنند درحالیکه وی تنها عضو کمیته دوپینگ آسیاست نه رئیس آسیا. حتی این خبر هم در سایتی متفرقه آمده است. نه رئیس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا آن را گفته و نه در سایت آسیا آمده است!

وی در پایان گفت: تیم ما در این سالها جوان شده و تلاش کرده ایم که روز به روز جوانگرایی کنیم. اگر تیم ما از بین برود دوچرخه سواری ایران ضربه می خورد. ما دنبال جوان گرایی هستیم و رکابزنان آینده دار و بدون حواشی را وارد تیم خواهیم کرد اما با حذف ما، آینده دوچرخه سواری ایران به خطر می افتد. ما تلاش می کنیم مشکلی برای تیم در آینده پیش نیاید. مطمئن هستیم که اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ما را محروم نمی کند. مدارک را ارسال کرده ایم و مطمئن هستیم آنها به این نتیجه رسیده اند که تیم پیشگامان در این مسئله نقشی نداشته است. تنها امیدوارم حواشی داخل کشور به تیم ما بیشتر از این ضربه نزند.