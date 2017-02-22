۱۹ تیم برای حضور در لیگ کشتی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی حبیبی» رئیس کمیته لیگ فدراسیون کشتی گفت: ۱۹ تیم برای حضور در رقابت های لیگ ۳۰۰ روزه کشتی در سال ۹۶-۹۵ اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته وی، تیم های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتور سازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

حبیبی تصریح کرد: مراسم قرعه کشی این مسابقات روز ۱۵ اسفندماه سال جاری با حضور تیم های حاضر برگزار می شود.

رئیس کمیته لیگ اظهار داشت: سقف زمانی ثبت قراردادها و نهایی کردن اسامی تیم ها، ۲۵ فروردین ماه سال ۹۶ خواهد بود.با توجه به اینکه به غیر از تیم های یاد شده، تیم های دیگری نیز برای تأمین بودجه و طی کردن مراحل اداری، خواستار تمدید زمان برگزاری بودند در صورت اعلام آمادگی رسمی و ثبت قرارداد اعضای تیم، وفق ضوابط می توانند از طریق قرعه کشی تکمیلی در لیگ کشتی سال ۹۶-۹۵ شرکت کنند.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های زمانی به دلیل برگزاری جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی در ایران، آغاز مسابقات لیگ کشتی کشور در سال ۹۶-۹۵، دهه اول اردیبهشت ماه سال ۹۶ خواهد بود.