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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

آغاز پیکارها از دهه اول اردیبهشت؛

۱۹ تیم برای حضور در لیگ کشتی اعلام آمادگی کردند

۱۹ تیم برای حضور در لیگ کشتی اعلام آمادگی کردند

تاکنون ۱۹ تیم برای حضور در رقابت‌های لیگ ۳۰۰ روزه کشتی کشور در سال ۹۶-۹۵ اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی حبیبی» رئیس کمیته لیگ فدراسیون کشتی گفت: ۱۹ تیم برای حضور در رقابت های لیگ ۳۰۰ روزه کشتی در سال ۹۶-۹۵ اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته وی، تیم های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتور سازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

حبیبی تصریح کرد: مراسم قرعه کشی این مسابقات روز ۱۵ اسفندماه سال جاری با حضور تیم های حاضر برگزار می شود.

رئیس کمیته لیگ اظهار داشت: سقف زمانی ثبت قراردادها و نهایی کردن اسامی تیم ها، ۲۵ فروردین ماه سال ۹۶ خواهد بود.با توجه به اینکه به غیر از تیم های یاد شده، تیم های دیگری نیز برای تأمین بودجه و طی کردن مراحل اداری، خواستار تمدید زمان برگزاری بودند در صورت اعلام آمادگی رسمی و ثبت قرارداد اعضای تیم، وفق ضوابط می توانند از طریق قرعه کشی تکمیلی در لیگ کشتی سال ۹۶-۹۵ شرکت کنند.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های زمانی به دلیل برگزاری جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی در ایران، آغاز مسابقات لیگ کشتی کشور در سال ۹۶-۹۵، دهه اول اردیبهشت ماه سال ۹۶ خواهد بود.

کد مطلب 3914494

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