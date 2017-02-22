ایران همواره مساله فلسطین را در صدر مسایل دنیای اسلام می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در دیدار رییس مجلس شورای ملی فلسطین گفت: مردم ایران تاکنون برای حمایت از ملت فلسطین و مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی بهای زیادی پرداخت کرده اما همچنان مصمم به حمایت های خود ادامه خواهد داد.

رییس جمهور با اشاره به ایستادگی قابل تحسین ملت فلسطین در برابر ظلم ۷۰ ساله ای که از سوی رژیم صهیونیستی تحمیل شده است ، گفت:ما معتقدیم دنیای اسلام باید برای احقاق حقوق ملت فلسطین ایستادگی کند و وظیفه دارد بهای لازم را هم پرداخت کند.

روحانی برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین را نشان دهنده اراده تغییر ناپذیر ایران برای حمایت از مردم فلسطین دانست و اظهار داشت: برای ما هر گونه حرکتی برای احقاق حقوق مردم مسلمان و در راس آنها فلسطینی ها ، بسیار اهمیت دارد.

رییس جمهور افزود: هر چند راه بسیار سختی برای احقاق حقوق فلسطین پیش روی همه مسلمانان است اما ملتی که برای دفاع از حقوقش راه جهاد را برگزیده ، موفق خواهد شد.

وی همچنین برای همه مسوولان فلسطینی که در راه ایفای حقوق فلسطینی ها و کاستن از درد و رنج آنان تلاش می کنند، آرزوی موفقیت کرد.

"سلیم الزعنون" رییس مجلس شورای ملی فلسطین نیز در این دیدار با تبریک برگزاری موفق کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ، از تلاش ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران از فلسطینی ها و آرمان فلسطین قدردانی کرد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه گفت : ما نیازمندیم که با یکدیگر و در کنار هم باشیم و اجازه ندهیم هیچ مساله ای موضوع اساسی که آزادی فلسطین و مقابله با اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است را تحت الشعاع قرار دهد.

رییس مجلس شورای ملی فلسطین اظهارداشت : مواضع و دیدگاههای شرکت کنندگان در اجلاس تهران در حمایت از مردم فلسطین ، بسیار مشوق و امیدوار کننده است.

الزعنون با بیان اینکه هدف رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها ، ضربه زدن به ایران و فلسطین است، گفت: روح مقاومت و انتفاضه در قدس و غزه وجود دارد و وحدت ما با ایران بزرگ و قوی با قوت ادامه می یابد.