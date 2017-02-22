توزیع اعتبارات بخش سلامت ضابطه مند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام روز چهارشنبه در سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد گفت: تلاش های چند سال أخیر حوزه توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ضابطه مند کردن توزیع اعتبارات حوزه سلامت کشور و حاکم کردن ضابطه به جای رابطه، جای قدردانی دارد.

وی اضافه کرد:فرانشیزها، نظام تعرفه گذاری، نظام پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، خصوصی سازی و تعیین سقف برای درآمد، از جمله مواردی است که باید در آنها بازنگری شود.

مهرام، افزایش سالانه حقوق و دستمزد دربخش دولتی را دردهه های أخیر، مناسب ندانست و یادآورشد: ادامه این روش موجب خالی شدن این بخش از متخصصان می شود که جای نگرانی دارد.

در ادامه مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد.

سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، روزهای چهارم و پنجم اسفند، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.