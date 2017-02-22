ایران جزو رتبه های نخست آمادگی و پیشرفت حوزه طب رزم خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالهی صبح امروز چهارشنبه در آئین هفتمین کنگره ملی طب رزم و ترما در محل بیمارستان صحرایی امام علی ابیطالب (ع) آبادان اظهار کرد: خوشبختانه با تجربه گران سنگ و گرانقدر ما در هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت های قابل تحسین و افتخار آفرینی که پزشکی کشور در دفاع مقدس داشت، زمینه مناسب برای رشد پزشکی کشور در حوزه های مختلف از جمله طب نظامی و رزمی را داریم.
وی افزود: امروزه ما در بحث طب نظامی و رزمی در کنار داشتن تجهیزات و امکانات مورد نیاز از یک آمادگی کامل برخورداریم به طوری که در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای همسایه به طور تقریبی در رتبه های نخست آمادگی و پیشرفت در حوزه طب رزم هستیم.
معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه از انجام اقدامات در دوران دفاع مقدس به عنوان دلائل مهم در داشتن جایگاه مناسب و گفتن حرف های فراوان در زمینه طب رزم و طب نظامی در دنیا نام برد و تصریح کرد: ما در شرایط خاص دوران دفاع مقدس با مجروحانی مواجه بودیم که از نقاط مختلف بدن دچار آسیب شده بودند و اینها در تمام کشورها و در همه شرایط وجود ندارد، اما ما در دفاع مقدس با انبوهی از مجروحان روبرو بودیم که می طلبید تا آمادگی های علمی و عملی را بیابیم تا در حوادث مختلف از جمله دفاع مقدس و حوادث غیرمترقبه همچون زلزله بم و غیره مهیا باشیم.
عبدالهی با اشاره به اینکه کشور ما از کشورهای در معرض تهدیدات و آسیب های طبیعی همچون زلزله، سیل و غیره است، گفت: این موارد ما را برآن داشته تا در این زمینه کار کنیم و آمادگی های خیلی خوبی نیز برای ارائه خدمات به هم وطنانمان در شرایط و صحنه های غیرطبیعی و یا غیرمترقبه را داریم.
وی در بخش دیگی از سخنان خود از ایجاد بستر مناسب برای حضور نسل جوان و دانشجویان در دوره های آموزشی، آشنایی با سامانه عظیم و افتخار آفرین دوران دفاع مقدس اعم از بهداری رزمی سپاه و سایر مجموعه هایی که با حرکات اعجاز آفرین خود به خلق حمایه ها پرداختند، حفظ و نگهداشت بیمارستانهای صحرایی به عنوان موزه های دفاع مقدس، بازخوانی و واکاوی تجارب ارزشمند دفاع مقدس، گسترش و نشر فرهنگ جهاد و شهادت در حوزه پزشکی دفاع مقدس به نسل جوانی که در آن دوران حضور نداشت، انتقال آموزه های حماسی دوران دفاع مقدس، واکاوی و ارزیابی آخرین دستاوردهای علمی طب رزم و انتقال آن به دانشجویان و انتقال تجربیات علمی ارزشمندی که امروزه در جبهه بیداری اسلامی و جبهه مقاومت همکاران ما در آنجا به دست آوردند و زنده نگهداشتن یاد و خاطره حماسه های خلق شده در دوران دفاع مقدس توسط پزشکان در بیمارستان های صحرایی و بازخوانی، واکاوی ویادآوری به عنوان اهداف این کنگره نام برد.
معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی سپاه افزود: در نظر داریم تا در سال های آتی بتوانیم این کنگره را بین الملی برگزار کنیم تا از نقطه نظرات و دیدگاه های اساتید برجسته علمی منطقه و دنیا استفاده کنیم، بدون شک ما در این زمینه حرف برای گفتن داریم که می توان با برپایی کنگره به صورت بین المللی تبادل تجاربی را با یکدیگر رقم بزنیم.
