الحاق طرح ادغام کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی در همایش نقش و تأثیر وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تاکید بر استقلال وکالت، گفت: دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، لایحه جامع وکالت از طریق دولت و هیات وزیران و طرحی با این مضمون توسط نمایندگان به مجلس وصول شد که با پایان گرفتن دور نهم، طبیعتا از دور خارج شد.

وی افزود: در نهایت در دوره دهم لایحه ای دولت تقدیم مجلس و رییس قوه هم همزمان لایحه ای به همین منظور تهیه کرده است و نهایتا اینها به کمیسیون قضایی منتقل شد.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان ایجاد کارگروهی دقیق در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: موضوع پس از بررسی در کارگروه ، در کمیسیون حقوقی قضایی مطرح شد که در جلساتی آقایان خداییان و انصاری به ترتیب معاون حقوقی قوه قضاییه و معاون حقوقی رییس جمهوری را دعوت کردیم؛ در نهایت با این استدلال که قانون فعالی در این زمینه وجود دارد، کلیات لایحه وکالت در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رد شد.

ملک شاهی با بیان اینکه قانون موجود قانون کاملی است که چند اشکال جزئی آن با اصلاحیه و الحاقیه رفع می شود، گفت: نیاز به تصویب قانون جدید نیست و این کار تورم قانون ایجاد می کند.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه درحال حاضر طرح و لایحه ای در کمیسیون حقوقی قضایی با موضوع وکالت در دست بررسی نداریم، گفت: چند ماده اصلاحی باید اصلاح و چند ماده إلحاقی باید اضافه شود که یکی از مواد الحاقی ادغام مرکز امور وکلای قوه قضاییه با کانون وکلا است که با استفاده از نظر مسئولان قوه قضاییه ، کانون وکلا و کارشناسان با این إصلاحات ، قانون فعلی را حفظ کرده و ادغام به نحو عادلانه و منصفانه ای انجام خواهد شد.

ملکشاهی حفظ استقلال وکالت را منوط به ارتباط با نهاد حاکمیت دانست و گفت: شنیده ایم فرشته عدالت دو بال قاضی و وکیل دارد اما علاوه بر ضرورت این دو بال تعادل این هم إلزامی است.

وی همکاری کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضاییه را یکی از بالهای تعادل بخشی عنوان کرد و گفت: اگر چه اهداف و سوابق این عملکردها را همانند کانون و مرکز نمی توان مشخص کرد، اما ارزیابی از عملکرد بدنبال ادغام این نهادها می تواند موثر باشد.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مرتبط با قوانین وکالت اهمیت موضوع استفاده از نظرات ذی نفعان را دو چندان دانست و گفت: مجلس با حفظ شان و جایگاه وکالت و توجه به نقش قابل ملاحظه آنان در بزنگاه های تاریخی، بر استفاده از نظریات آنان در تصمیم گیری درباره نهاد خود یعنی وکالت تاکید دارد.

وی افزود: همگان بر نقش کانون وکلا در مبارزه با شاهنشاهی و مبارزه با مفسدان اذعان داشته و دوران انقلاب هم بیانیه های کانون وکلا اهمیت خاصی داشته است.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: مجلس می تواند با بهره گیری بیشتر از وکلا در صحن و کمیسیون از نظرات آنان در کارهایی که به کارشناسی بیشتر نیاز دارد، بهره ببرد.