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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تاکید کرد:

نظارت حرفه ای در تولید پایان نامه ها نقص دارد

نظارت حرفه ای در تولید پایان نامه ها نقص دارد

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: نظارت حرفه ای در مراحل تولید پایان نامه های دانشجویی در آموزش عالی دچار نقص است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی گفت: امروز کشورهایی دارای قدرت هستند که صاحب مراکز آموزش عالی کیفی باشند.

وی افزود: برای افزایش اقتدار علمی کشور نیازمند سرمایه گذاری در آموزش عالی هستیم.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه مراحل تدوین، نگارش و دفاع از پایان نامه ها به نوعی اعتباربخشی به مدارک دانشگاهی به شمار می رود، تاکید کرد: اکنون نظارت حرفه ای بر مراحل تولید پایان نامه ها در آموزش عالی دچار نقص است که باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.

پورعلی خاطرنشان کرد: اکنون در انتخاب موضوع تصویب، نگارش و دفاع از پایان نامه ها دچار آسیب های اساسی هستیم که شناخت این آسیب ها از وظایف مسئولان آموزش عالی به شمار می رود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: رسیدگی به معیشت اساتید در ارتقای کیفی پایان نامه ها موثر است و اساتید باید تنها با انگیزه های علمی نسبت به فعالیت های خود اقدام کنند.

وی عنوان کرد: فشار به اساتید برای بالا بردن تعداد کمی تولیدات علمی خود به فضای علمی کشور آسیب وارد می کند.

کد مطلب 3914535

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