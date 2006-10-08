مسئولان جشنواره دهم تئاتر دانشگاهي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، مجيد نظيمي آرايي، سارا اميني، رضا اقصامي، جلال تجنگي، رضا مهديزاده، سامان خليليان و مهدي حاجيان به ترتيب به عنوان مشاور اجرايي، معاون بين‌الملل، معاون مناطق، معاون پژوهشي، معاون هنري،‌ مدير بخش خياباني و مدير بخش نمايشنامه‌خواني جشنواره معرفي شدند.



همچنين دبير جشنواره دهم تئاتر دانشگاهي پيام سپانلو، مهدي ارجمند و فريد بابايي را به ترتيب به سمت دبير منطقه شمال و شمال شرق، دبير منطقه جنوب و دبير منطقه مركز و شمالغرب كشور منصوب كرد.

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