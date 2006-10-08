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۱۶ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۳

سرمربي تيم فوتبال جوانان در گفتگو با "مهر" :

مقابل تيم هاي سرعتي با مشكل روبرو هستيم/ از اين شكست ها درس هاي بزرگي گرفتيم

مقابل تيم هاي سرعتي با مشكل روبرو هستيم/ از اين شكست ها درس هاي بزرگي گرفتيم

اليويرا گفت: دو ديدار تداركاتي مقابل تيم جوانان چين درسهاي زيادي براي بازيكنان من داشت و اين دو مسابقه تجربه بسيار مفيدي براي تك تك نفرات تيم بود.

سرمربي برزيلي تيم فوتبال جوانان ايران كه پس از شكست 3-1 در ديدار تداركاتي مقابل جوانان چين با خبرنگار" مهر" سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود : هرچند هر دو مسابقه ما در چين با شكست همراه بود اما نتايج ديدارهاي تداركاتي اهميت چنداني ندارد و مهم اين است كه از اين ديدارها براي رفع نقط ضعف و افزايش نقاط قوت تيم استفاده كنيم.

اوليويرا تصريح كرد: در اين دو بازي به خوبي مشخص شد كه در كارهاي دفاعي مقابل تيم هاي سرعتي با مشكل روبرو هستيم و بايد بر روي كارهاي دفاعي و پوششي بيشتر كار كنيم.

وي با بيان اينكه در اين دو ديدار به شناخت خوبي از بازيكنان دست يافتم يادآور شد : در برخي از پست ها با ضعف هاي مشهودي روبرو هستيم كه قصد دارم  نفرات جديدي را در اين پست آزمايش كنم.

اوليويرا همچنين تاكيد كرد: درهر دو مسابقه بازيكنان تيم نتوانستند خواسته هاي من را در زمين پياده كنند و بسيار پراشتباه و كم تحرك بازي كردند كه شايد تاحدودي خستگي روي عملكرد آنها تاثيرمنفي گذاشته بود و اميدوارم در بازيهاي آينده تيم به لحاظ روحي و بدني با شرايط بهتري در مسابقات حاضر شود.

وي درپايان گفت : پس از دو بازي كه با چين انجام داديم بامداد فردا عازم امارات خواهيم شد تا دو بازي تداركاتي نيز در اين كشور مقابل تيم جوانان امارات برگزار كنيم كه از اين بازيها براي كسب بهترين شرايط تيمي پيش از حضور در مسابقات قهرماني آسيا استفاده خواهيم كرد .

تيم جوانان كشورمان دررقابت هاي فوتبال جوانان آسيا با تيم هاي تاجيكستان، ژاپن و كره شمالي همگروه است. اين رقابت ها ازهشتم لغايت بيست ويكم آذرماه سال جاري در ايالت بنگورهند برگزارخواهد شد.

کد مطلب 391458

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