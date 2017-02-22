شاخص های کیفی زندگی شهری در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی در سیزدهمین همایش شهر و سیمای شهری و هشتمین همایش ملی توسعه شهری بامحور اهداف توسعه پایدار شهری، قزوین پایلوت جهانی که روز چهارشنبه درسالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر از توجه به کیفیت زندگی شهری غفلت کرده ایم و باید آسیب های آن را با هزینه های سنگین پرداخت کنیم.

وی اضافه کرد: شاخص های کیفی در کشور در وضعیت مناسبی نیست و در کلان شهرهایی مانند تهران دیگر نفس کشیدن هم سخت شده است که نشان میدهد در نظام برنامه ریزی توسعه شهری به کیفیت بی توجه بوده ایم و مسائل زیستی زیر سوال رفته است.

ایزدی تصریح کرد: ایمنی در زندگی شهری از محورهای مغفول مانده دیگر است و یک حادثه مانند ریزش ساختمان پلاسکو می تواند مصیبت بار باشد و نشان دهد در این بخش کاری نکرده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آسیب های انسانی ناشی از بی توجهی به ایمنی و کیفیت زندگی شهری بسیار سنگین تر از مسائل مالی است و باید بررسی کنیم در اسناد توسعه چقدر به ایمنی توجه کرده ایم و چگونه می خواهیم جبران مافات کنیم.

ایزدی یادآورشد: توجه به هویت شهری، امور زیست محیطی، امنیت، محورهای مهم و اولویت داری است که باید توسط مسئولان و کارشناسان و مدیران شهری مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

وی گفت: در دولت یازدهم به امنیت و کیفیت در زندگی شهری توجه جدی شده است تا با بهره گیری از مشارکت متخصصان و مردم بتوان در این مسیر گام برداشت.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشور اضافه کرد: باید مولفه های شهری را بازشناسی کنیم و اندیشه های ایران شهر به گفتگو گذاشته شود تا انقطاع تاریخی گذشته جبران شود.

ایزدی گفت: بازآفرینی شهری می تواند خلاء مغفول مانده کیفیت شهری را برطرف کند و تلاش می کنیم تا ابعاد توسعه را در همه ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در این برنامه اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: در این سیاست و نظام برنامه ریزی نگاه از پایین به بالاست و باید تلاش کنیم تا همگام با مردم و نیازهای آنها متناسب با توقعات وخواسته های شهروندان حرکت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: اگر بتوانیم نیازهای محلات را بشناسیم و مناطقی مانند دیمج و سردار در قزوین را احیاء کنیم می تواند الگوی خوبی در اجرا باشد و ما را در ادامه مسیر هدایت کند.

ایزدی گفت: تمامی سیاست ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران شهری باید زمینه تحقق شهرهایی ایمن، سلامت، با کیفیت برای زندگی آرام مردم را فراهم کند.