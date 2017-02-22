سرآمد سی و سوم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آخرین «سرآمد» در سال ۱۳۹۵ و سی و سومین شماره آن، در حالی منتشر می شود که موضوع تحریم ها و نقش علم و فناوری در تهدید و تحدیدهای آن، هر دم شکل و رنگی تازه می یابد.

به اعتقاد راسخ بزرگان نظام، «اقتصاد مقاومتی» چاره بی عیب و نقص تحریم زدگی است. این مقوله لاجرم با «اقتصاد دانش بنیان» است که می تواند به منصه ظهور برسد و رونق زیست بوم نوآوری و کارآفرینی هم در این میان واجب و گریز ناپذیر.

پرویز کرمی سردبیر «سرآمد» در شماره سی و سوم، یادداشتی نوشته و نکته های را طرح کرده است از این باب که «چگونه تحریم ها سبب تقویت بنیه های علمی و فناوری ما می شوند.»

در قسمتی از این یادداشت آمده است: بحث اقتصاد مقاومتی از خیلی جهات حائز اهمیت است. ما اگر در برابر تحریم ها و تهدیدها قرارش دهیم، می فهمیم که معنی اش چیزی نیست جز تبدیل تهدید به فرصت. در واقع «عدو» می تواند سبب خیر شود و ما را از این ضعف و فتور اقتصادی بیرون بیاورد. از روی شواهد و قرائن می شود فهمید که اسباب و لوازم مهیاست و برای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و در ذیل اش اقتصاد دانش بنیان همه مایحتاج اولیه فراهم است.

سی و سومین ماهنامه خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی «سرآمد» به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی ویژه اسفندماه و در ۱۳۲ صفحه منتشر شده است.