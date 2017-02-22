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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

مخالفت جاکارتا با عبور نتانیاهو از آسمان اندونزی

مخالفت جاکارتا با عبور نتانیاهو از آسمان اندونزی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر به استرالیا برای آنکه از آسمان اندونزی عبور نکند مجبور به تغییر مسیر خود شده که این امر منجر به تاخیر دو ساعت و نیمه وی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «بنیامین نتانیاهو» در سفر به استرالیا مجبور به تغییر مسیر خود شد و این تغییر مسیر موجب شد تا وی با تاخیری 2 ساعته و نیمه مواجه شود.

مسیر هوایی از سنگاپور به استرالیا معمولا ۸ ساعت و نیم به طول می‌انجامد؛ اما ممنوعیت پرواز هواپیمای حامل نتانیاهو در آسمان اندونزی موجب شد این سفر برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۱۱ ساعت طول بکشد.

بنابر این گزارش، هواپیمای نخست وزیر رژیم صهیونیستی مجبور شد حریم هوایی اندونزی را دور بزند. وی سرانجام امروز چهارشنبه برای یک سفر چهار روزه وارد سیدنی شد.

یکی از اعضای هیات همراه نتانیاهو این مساله را تایید کرد. پرواز نتانیاهو متعلق به شرکت صهیونیستی EL AL بود که در آسمان بسیاری از کشورهای مسلمان جهان اجازه پرواز ندارد.

اندونزی دارای بزرگترین جمعیت مسلمان در جهان است. ۲. ۸۷ درصد از جمعیت ۲۰۹ میلیون نفری این کشور مسلمان هستند.

دولت اندونزی روابط دیپماتیک رسمی با رژیم صهیونیستی ندارد و برخی از سفرها و امور تجاری را با اسرائیل تحریم کرده است.

نتانیاهو مارس سال گذشته میلادی خواستار برقراری روابط دیپماتیک با اندونزی شد، اما مقامات اندونزی پاسخ دادند روابط با اسرائیل تنها زمانی عادی‌سازی خواهد شد که استقلال فلسطین به رسمیت شناخته شود.

کد مطلب 3914627
عبدالحمید بیاتی

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