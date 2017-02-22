انتقاد زاخارووا از درخواست کی یف برای لغو حق وتوی مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه در مصاحبه خبری گفت: وزیر خارجه اوکراین باید بیشتر بر رفع مشکلات داخلی در کشور خودش تمرکز کند تا اینکه برای بهبود اجرای مکانیسم بین المللی در تلاش باشد.

وی در ادامه افزود: من نیز مایلم چند توصیه به «کلیمکین» بکنم، ابتدا کشور خودتان را سر و سامان داده و مشکلات خود را حل کنید ، آنگاه به فکر بهبود عملکرد مکانیسم بین المللی باشید.

زاخارووا سپس ادامه داد: وزیر خارجه اوکراین پیش از آنکه به فکر مسائلی باشد که همه جامعه جهانی با آنها روبرو هستند، باید بر روی حل مشکلات داخلی کشورش متمرکز شود.

لازم به ذکر است؛ سه شنبه در آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل، کلیمکین با اشاره به شرایط کنونی اوکراین و مرتبط کردن آن با مسکو، خواستار لغو حق وتوی روسیه در این شورا شده بود.