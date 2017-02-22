آمار دانشجویان علوم پزشکی ثبت نام کننده در فراخوان دانشجوی نمونه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر للـه گانی امروز در مراسم توجیهی بیست و پنجمین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری سال ۹۵ که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برای انتخاب دانشجوی نمونه در دانشگاه‌های وزارت بهداشت بالغ بر یک هزار و ۶۱۸ دانشجو در سامانه ثبت‌نام کردند و ۹۷ نفر آنها توسط دانشگاه منتخب شدند که در نهایت ۱۳ نفر دانشجوی نمونه از این وزارتخانه معرفی شدند.

وی افزود: البته ۲۷ نفر نیز از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم به عنوان دانشجوی نمونه معرفی شده اند.

وی ادامه داد: امروز مسئولان باید اعتماد به جوانان را سرلوحه کار خود قرار دهند، ما هر جا به جوانان اعتماد کردیم نتیجه مثبت آن را نیز دریافت کردیم، بنابراین از اعتماد به دانشجویان ضرر نخواهیم کرد.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت ادامه داد: کسی که به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب می‌شود قطعا یک پژوهشگر برتر و یا فردی که معدل بالایی دارد به شمار نمی‌رود بلکه این دانشجویان در همه ابعاد زندگی و شخصیتی اعم از فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی و غیره سرآمد هستند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه استعدادهای برتر در جامعه ما بسیار زیاد است اما کسی دانشجوی نمونه محسوب می‌شود که توانسته از استعدادهای خود در همه ابعاد علمی، فرهنگی، پژوهشی، اخلاقی و اجتماعی استفاده کند و الگوی انتخاب دانشجوی نمونه نیز همان چندوجهی بودن پیشرفت دانشجویان به شمار می‌رود.

للـه گانی با بیان اینکه دانشجویان نمونه و نخبه می توانند به ایجاد فضای نشاط در دانشگاه ها کمک کنند افزود: فعالیت در حوزه دانشگاه و تولید علم، فرهنگ و پژوهش قدری بیشتر از کار کردن در حوزه های دیگر به دل می چسبد چرا که کار برای جوانانی است که در آینده قرار است مدیریت کشور را بدست گیرند.