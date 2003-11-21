استقلال با پيكان و پرسپوليس با شموشك ديدار مي كنند

به گزارش خبرنگار"مهر" مسابقات ليگ برتر پس ازيك وقفه 20 روزه كه به عنوان زمان نقل وانتقالات باشگاهها اعلام شده بود، از روزيكشنبه هفته جاري ادامه خواهد يافت وبارديگررقابت تيمهاي ليگ برتر، گرمابخش فوتبال باشگاهي كشورخواهد شد. برنامه اين ديدارها به شرح زير است :

يكشنبه 2/9/82 :

* سايپا تهران - فولاد خوزستان ( ساعت 30/14 - ورزشگاه شهيد شيرودي )

* استقلال اهواز - فولاد مباركه سپاهان ( ساعت 30/14 - ورزشگاه تختي اهواز)

* شموشك نوشهر -پرسپوليس تهران ( ساعت 30/14 - ورزشگاه شهداي نوشهر)

* پاس تهران - فجرسپاسي ( ساعت 30/14 - ورزشگاه شهيد دستگردي )

* برق شيراز - ابومسلم خراسان ( ساعت 30/14 - ورزشگاه حافظيه شيراز )

* استقلال تهران - پيكان تهران ( ساعت 30/19 - ورزشگاه آزادي )

* ذوب آهن اصفهان - پگاه گيلان ( ساعت 30/19 - ورزشگاه فولاد شهر)