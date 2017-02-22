به گزارش خبرنگار مهر٬ علی همدانی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان نظرآباد، گفت: با توجه به فرارسیدن سال جدید و بالا رفته تقاضا برای خرید میوه و کالاهای مصرفی در این ایام باید نسبت به برنامه‌ریزی برای ایجاد عرضه مناسب در برابر افزایش تقاضا اقدامات لازم صورت پذیرد.

همدانی گفت: ساماندهی جایگاه‌های عرضه میوه شب عید در نظرآباد یکی از ضروری است و باید تدبیری اندیشه شود تا توزیع در شهرستان به‌صورت عادلانه و منطقی انجام شود تا مردم به‌زحمت نیفتند.

وی گفت: کمیته تنظیم بازار باید از ابتدا تا انتهای عرضه بر روند توزیع نظارت دقیق داشته و تلاش خود را برای آسایش و آرامش خاطر مصرف‌کنندگان بکار گیرند تا مردم دغدغه خاطر در تهیه وسایل و کالاهای شب عید نداشته باشند.

در این جلسه مقرر شد واحد سد معبر شهرداری با مشارکت اداره صنعت، معدن و تجارت نظرآباد نسبت به جانمایی و ساماندهی دست‌فروش‌ها اقدام کنند.

میوه شب عید هم با مشارکت ادارات جهاد کشاورزی و تعاون روستایی انجام شود تا مردم نگرانی بابت تأمین میوه شب عید نداشته باشند.