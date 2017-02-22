۲۰۰ میلیارد تومان خسارت سیل به کشاورزی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قاسمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بارش شدید باران و جاری شدن سیل بخش کشاورزی را با ضرر مواجه کرد، گفت: برآورد انجام شده خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به ۱۷ شهرستان را نشان می دهد که در بخش های مختلف این خسارت متفاوت است.

وی ادامه داد: شهرستان داراب۳۱ درصد، قیروکارزین ۲۰ درصد، لار ۱۲ درصد، فسا ۱۱ درصد و جهرم ۸ درصد بیشترین میزان خسارت را در میان شهرستانهای استان فارس داشته اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در بخش های مختلف کشاورزی ۴۱.۲ درصد باغات، ۳۰.۵ درصد زراعی، ۱۶.۲ زیر بنایی و ۱۲.۱ داو و طیور با خسارت مواجه شده اند.

قاسمی تصریح کرد: در این راستا هم با توجه به برنامه ریزی هایی که از گذشته در خصوص مهار آب انجام شده بود حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب جمع شده که برای کشاورزی بسیار مفید است.

وی با اشاره به جبران این خسارت ها نیز گفت: محصولات زیر پلاستیک، هندوانه، کدو مشمول بیمه نیستند و در سایر محصولات نیز به طور کامل بیمه نشدند به همین دلیل باید برنامه ریزی مناسبی برای رفع مشکلات آنها داشته باشیم.