کارگاه تربیت مربی جوان ازدواج موفق و زندگی آرام دربوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی هلال احمر، عبدالکریم گراوند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر از جمعیت هلال احمر به خاطر حضور پررنگ در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تقدیر کرد و گفت: جوانان هلال احمر سرمایه‌های بزرگی هستند.

حسین درویشی مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: اجرای طرح امید اجتماعی از ابتکارات خوبی است که دارای تاثیر بالایی در جامعه است جمعیت هلال احمر از ۱۰ طرح در حال اجرای ۲ طرح پیشگیری از اعتیاد و جوان، ازدواج موفق و زندگی ارام را در دست اجرا دارد.

وی ادامه داد: ۸۰ مربی هلال احمری آماده اجرای طرح امید اجتماعی در استان بوشهر هستند و همکاری‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: جمعیت هلال احمر در زمینه ازدواج موفق و زندگی آرام در مناطق روستایی آموزش لازم را به فراگیران ارائه خواهد کرد.

در این طرح سازمان نظام روانشناسی مسئولیت آموزشی طرح امید اجتماعی در مناطق شهری برعهده دارد و جمعیت هلال احمر در زمینه ازدواج موفق و زندگی آرام در مناطق روستایی آموزش لازم را به فراگیران ارائه خواهد کرد.