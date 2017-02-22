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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۲

کارگاه تربیت مربی جوان ازدواج موفق و زندگی آرام دربوشهر برگزار شد

کارگاه تربیت مربی جوان ازدواج موفق و زندگی آرام دربوشهر برگزار شد

بوشهر - مراسم افتتاحیه طرح امید اجتماعی با موضوع کارگاه تربیت مربی جوان ازدواج موفق و زندگی آرام در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی هلال احمر، عبدالکریم گراوند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر از جمعیت هلال احمر به خاطر حضور پررنگ در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تقدیر کرد و گفت: جوانان هلال احمر سرمایه‌های بزرگی هستند.

حسین درویشی مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: اجرای طرح امید اجتماعی از ابتکارات خوبی است که دارای تاثیر بالایی در جامعه است جمعیت هلال احمر از ۱۰ طرح در حال اجرای ۲ طرح پیشگیری از اعتیاد و جوان، ازدواج موفق و زندگی ارام را در دست اجرا دارد.

وی ادامه داد: ۸۰ مربی هلال احمری آماده اجرای طرح امید اجتماعی در استان بوشهر هستند و همکاری‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: جمعیت هلال احمر در زمینه ازدواج موفق و زندگی آرام در مناطق روستایی آموزش لازم را به فراگیران ارائه خواهد کرد.

در این طرح سازمان نظام روانشناسی مسئولیت آموزشی طرح امید اجتماعی در مناطق شهری برعهده دارد و جمعیت هلال احمر در زمینه ازدواج موفق و زندگی آرام در مناطق روستایی آموزش لازم را به فراگیران ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 3914771

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