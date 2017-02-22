رفع نیازهای بیماران در اولویت طرح تحول نظام سلامت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ابوالحلاج روز چهارشنبه در سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای طرح تحول نظام سلامت، اولویت اول وزارت بهداشت، توجه به بیماران مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش و رفع همه نیازهای آنان است.

وی افزود: طرح تحول نظام سلامت از زمان آغازش در سال ۱۳۹۲ فراز و نشیب های اداری، مالی و فنی را پشت سرگذاشته است؛ ولی با حمایت مسئولان عالی کشور و تلاش مجموعه سلامت، ادامه دارد.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت تصریح کرد: با تمامی مشکلات، مانند: فشارهای محیطی برای راه اندازی پروژه ها و بیمارستان ها، با ۲۱ هزار طرح، چندین هزار مرکز بهداشتی - درمانی، ارایه خدمت می کنیم و به خاطر مشکلات نقدینگی باید تلاش کرد، اولویت ها را شناخت و حفظ کرد.

ابوالحلاج با سفارش به لزوم شناسایی منابع، درباره کنترل های درآمد بیمارستانی، پشتیبانی نرم افزاری، قراردادها، مغایرت ها، کسورات و درآمدهای اختصاصی، نکاتی را بیان کرد.

وی، آموزش کارشناسان و گردش کاری نامشخص را از چالش هایی دانست که برای رفع آنها، اقدامات خوبی انجام شده است و تصریح کرد: سامانه «سجاد» تاثیر بسیار خوبی در اطلاع رسانی سریع و به موقع در حیطه توسعه سلامت کشور دارد.

سالاریان زاده، رئیس مرکز توسعه و تحول اداری وزارت بهداشت در ادامه با موضوع برنامه های عملیاتی ۹۵ و ۹۶ تصریح کرد: تدوین پروژه ها از حوزه سلامت کشور بر اساس چهارچوب ها و اهداف کلان است.