قضاوت درباره ترامپ نیازمند ارزیابی دقیق است

حسن قشقاوی در حاشیه همایش بین المللی صنایع در بابلسر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سیاست‌گذاری کشور در رابطه با سیاست‌های ترامپ گفت: همه سیاستمداران جهان بر این عقیده‌اند که قضاوت در رابطه با ترامپ هنوز زود است چرا که اولاً هنوز خصلت ترامپ کاملاً مشخص نشده است، همچنین بخاطر عدم تکمیل اطرافیان وی و در نهایت اینکه بقیه نهادهای آمریکایی در رابطه با مواضع وی چه رویه‌ای اتخاذ خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه کلیت سیاست دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی همواره روشن است، افزود: گمان نمی‌کنیم که با تغییر رئیس‌جمهور و روی کار آمدن ترامپ تغییری در این رویه ایجاد شود اما به‌طور مشخص در رابطه با ترامپ نیاز به زمان داریم تا ارزیابی دقیق و صحیحی داشته باشیم.

به گزارش مهر، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و هفدهمین کنفرانس بین‌المللی آی. تی با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای علمی و فناوری از صبح چهارشنبه در بابلسر آغاز به کار کرد.

بیش از ۸۰۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس مهندسی صنایع و بیش از ۱۵۰ مقاله نیز برای کنفرانس آی. تی رسیده است و حدود ۱۲۰ مقاله پذیرش شده که از این تعداد بخشی از آنها به‌صورت شفاهی و بخشی به‌صورت پوستر ارائه خواهند شد.