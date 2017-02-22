تولیدات باغی شهرستان سنندج به ۱۰۴ هزار تن در سال خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دادور سهرابی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به بیان ظرفیت های بخش کشاورزی این شهرستان پرداخت و گفت: سنندج در چند آیتم بخش کشاورزی رتبه نخست استان و حتی کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه درحوزه باغات و تولید شیر و پرروش دام سنگین سنندج رتبه اول استان را دارد، عنوان کرد: در تولید توت فرنگی هم مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهارداشت: از ۲ هزار و ۷۲۰ هکتار سطح زیرکشت توت فرنگی در کردستان هزار و ۸۲۰ هکتار آن در شهرستان سنندج قرار دارد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سنندج با اشاره به اینکه ۷۵ درصد توت فرنگی کشور در کردستان تولید می شود، ادامه داد: از تولید ۴۰ هزار تنی توت فرنگی کردستان، سهم شهرستان سنندج ۲۵ هزار تن یعنی ۶۵ درصد کل تولید استان است.

سهرابی میانگین تولید توت فرنگی در سنندج را ۱۴ تن در هکتار ذکر کرد و افزود: میزان درآمد حاصل از تولید این محصول در هر هکتار ۲۸ تا ۴۲ میلیون تومان برآورد شده است.

وی سطح باغات استان را ۳۵ هزار هکتار خواند و اظهارداشت: ۱۴ هزار هکتار از کل سطح زیرکشت باغات استان در شهرستان سنندج واقع است.

وی میزان تولید محصولات باغی این شهرستان را ۹۰ هزار تن در سال خواند و بیان کرد: یکی از برنامه های تاثیرگذار وزارت جهادکشاورزی اجرای طرح توسعه باغات اعم از آبی و دیم است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سنندج عنوان کرد: در پروژه سامانه سدآزاد احداث ۲ هزار هکتار باغ دراراضی پنج روستای پایاب این سد طراحی شده که اعتبار این پروژه هم تامین شده است.

سهرابی ادامه داد: در فاز نخست طرح مذکور برای ۶۵۰ نفر به طور مستقیم و هزار و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم اشتغالزایی می شود.

وی زمان به بهره برداری رسیدن پروژه توسعه باغات در مسیر اراضی پایاب سد آزاد را پاییز ۹۶ ذکر کردو گفت: با اجرایی شدن این پروژه ۱۴ هزار تن محصول به میزان تولیدات باغی شهرستان سنندج افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه مطالعات فاز دوم این پروژه در حال اجرا است، اظهارداشت: در فاز دوم این پروژه ۳ هزار هکتار باغ در اراضی کشاورزی ۶ روستای این شهرستان احداث می شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سنندج عنوان کرد: در این فاز میزان اشتغالزایی مستقیم بیش از هزار نفر و غیر مستقیم هم بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر خواهد بود که پیش بینی شده این مرحله در سال ۹۷ به بهره برداری برسد.

سهرابی بیان کرد: از دیگر پروژه های در دست اقدام ما، احداث ایستگاه پمپاژ ایسیدر است که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به دلیل کمبود اعتبارات برای تامین برق آن هنوز افتتاح نشده است.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه پمپاژ کیلک هم ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: با راه اندازی این دو ایستگاه پمپاژ ۱۹۰ هکتار باغ ایجاد می شود.