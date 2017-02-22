لغو ممنوعیت حجاب برای افسران زن ارتش ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، براساس اصلاح آئین نامه ستاد کل ارتش ترکیه که از سوی وزارت دفاع کشور ابلاغ شده، ممنوعیت حجاب برای بانوان درجه دار و افسران ارتش و سازمان های وابسته به آن لغو شد.



در این ابلاغیه آمده است: «افسران زن شاغل در نیروهای زمینی، دریایی و هوایی، افسران قراردادی، درجه داران، درجه داران قراردادی، دانشجویان نظامی و داوطلبان شرکت در دوره های نظامی می توانند به همراه لباس رسمی از پوششی بدون طرح و نقش و زیورآلات و هم‌رنگ لباس رسمی زیر کلاه و کلاه کج استفاده کنند» به بخش «ضوابط عمومی» از آیین نامه نوع پوشش کارکنان ستاد کل ارتش ترکیه اضافه شده است.



این دستورالعمل پس از انتشار در روزنامه رسمی اجرایی خواهد شد.