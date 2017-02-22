احتمال یک جنگ تمام عیار با روسیه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «پترو پروشنکو» رئیس جمهور اوکراین برای چندمین بار از احتمال درگرفتن یک جنگ تمام عیار با روسیه خبر داد.

پروشنکو در نشست نیروهای نظامی اوکراین مدعی شد: نیروهای نظامی روسیه در جنوب شرقی کشور ما حضور دارند و ممکن است که هر لحظه به سرزمین ها و مرزهای ما حمله کنند.

وی همچنین از افزایش نیروهای نظامی روسیه در منطقه کریمه خبر داد.

پروشنکو افزود: تهدید یک جنگ تمام عیار با روسیه برای اوکراین وجود دارد.

وی در ادامه گفت که مسئولین کشور اوکراین ۹ میلیارد گریو، معادل ۳۳۳ میلیون دلار، برای خرید تجهیزات نظامی جدید در سال ۲۰۱۷ اختصاص داده اند.