۴۳درصد از جمعیت زندانیان کشور مربوط به مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندانهای کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج افزود: یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی که سبب از هم گسیختگی خانواده ها می شود بحث اعتیاد و مواد مخدر است.

وی بیان داشت: همه باید با عزم ملی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای مقابله با این آسیبها تلاش کنیم.

جهانگیر با بیان اینکه تعداد زندانیان مواد مخدر این استان در مقایسه با میانگین کشوری پایین است، گفت: تنها ۱۴ درصد از زندانیان کهگیلویه و بویراحمد مربوط به مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: شورای حل اختلاف این استان رتبه اول کشوری را در زمینه حل اختلاف در کشور دارد.

جهانگیر افزود: این استان در بحث حضور همکاران قضایی در زندانها و رسیدگی به مشکلات زندانیان و حل و فصل پرونده ها نیز رتبه برتر را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در عرصه زندانها کار اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت افراد آسیب دیده بسیار مهم است، گفت: کار در این عرصه در همه رده ها زحمات فراوانی دارد که امنیت جامعه را نیز به دنبال دارد.

جهانگیر اظهار داشت: این استان لایق حمایت و رسیدگی است و باید همه کسانی که در این استان خدمت می کنند قدر مردم شایسته این استان را دانسته و برای آنها خدمتگزاران صدیق و شریفی باشند.