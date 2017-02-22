پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه کردستان، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان در مراسم افتتاح دفتر پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه با اشاره به اینکه سپاه شناسنامه انقلاب است، گفت: ظرفیت نهادی مانند بسیج باید به درستی شناخته شده و از آن در جهت تبیین دستاوردهای انقلاب استفاده شود.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی با تاکید بر لزوم گسترش ارتباط سپاه با مجامع دانشگاهی، افزود: این ارتباط سبب شناخت و معرفی نظام و انقلاب اسلامی به نسل جوان می شود.

وی بیان کرد: بی تردید شکل گیری بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی در پنجم آذرماه سال ۵۸ یکی از نقاط عطف تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی بود تا شور انقلابی، ساده زیستی، صفا، صمیمیت، ایثار، گذشت و ایمان سرشار و تقوای الهی را در قالب بسیج بازتعریف کند و آن را به یک خواست عمومی در دفاع از آرمان های متعالی انقلاب درکنار مردم تبدیل کند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان با بیان اینکه بسیج با مکتب امام‌ حسین (ع) و یارانش گره خورده است، تصریح کرد: با این مکتب چشم طمع دشمنان و مستکبران از کشورمان دور خواهد بود.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی به نام گذاری سال به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری اشاره کرده و افزود: حماسه، تلاش و فداکاری بسیج؛ این نهاد مردمی نیز در راه پویایی اقتصاد مقاومتی به منظور رشد و پیشرفت سرزمینمان احساس می شود.

تلاش در راستای تقویت روحیه جهادی و بسیجی در دانشگاه ها

نماینده فرمانده سپاه بیت المقدس در این مراسم گفت: ارتباط حسنه سپاه و جامعه دانشگاهی با وجود حضور رئیس دانشگاه کردستان، به خوبی در این دانشگاه لمس می شود.

سرهنگ عبدالحسین یوسفی با بیان اینکه بسیج در دانشگاه های کشور، محور زنده ماندن روحیه انقلابی گری در جوانان گردیده، اظهار داشت: طنین انداز شدن فرهنگ خاص بسیجی چشم طمع دشمنان را از ایران اسلامی دور خواهد کرد.

وی افزود: تقویت روحیه و تفکر بسیجی باید در سطح دانشگاه ها گسترش یابد و دانشجویانی آزاده، استکبارستیز و انقلابی را تربیت کنیم.

یوسفی بیان کرد: امروز در دانشگاه کردستان شاهد افتتاح دفتر پایگاه بسیج کارمندان هستیم و امیدواریم منشا خیر و برکت برای این دانشگاه گردد.

نماینده فرمانده سپاه بیت المقدس از خدمات فردین اخلاقیان رئیس دانشگاه کردستان در جهت تقویت ارتباط بین سپاه و دانشگاه تقدیر کرد و گفت: بسیج یک فرصت و نعمتی در نظام اسلامی است و باید مدیران در راستای تقویت روحیه جهادی و بسیجی تلاش کنند.

وی افزود: بسیج حاصل ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار بوده و به یک قشر خاص اختصاص ندارد و متعلق به همه ملت ایران است.

وی اظهار داشت: بسیج به عنوان عصاره ملت ایران در تمامی عرصه ها از جمله اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دستاوردهای زیادی به دست آورده است