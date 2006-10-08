كارگاه هاي آموزشي ويژه صهيونيست شناسي در مدارس تهران برگزار مي شود

احمد سروش نژاد مجري اين طرح و مدير مسئول فصل نامه مطالعات تاريخ فلسطين در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت : اين كارگاه هاي آموزشي قرار است در چهار بخش 1- بيت المقدس روز قدس و جهان اسلام 2- پيامد هاي پيروزي حزب الله در برابر رژيم صهيونيستي 3- بحث آسيب پذيري رژيم صهيونيستي و لابي هاي اين رژيم در آمريكا از فردا 17 مهرماه در كل مدارس پسرانه و دخترانه در مقطع متوسطه شهر تهران برگزار مي شود.

وي افزود : در اين كارگاه هاي آموزشي كه در دوزمان 45 دقيقه اي برگزار خواهد شد، قرار است اساتيد متخصص با حضور در مدارس درابتدا با دانش آموزان به صحبت بنشينند و دروقت دوم، جلسه پرسش وپاسخ برگزار شود تا دانش آموزان تمامي سئوالاتشان را در خصوص عملكرد رژيم صهيونيستي از اساتيد حاضر بپرسند.

به گفته سروش نژاد، در اين كارگاه هاي آموزشي همچنين قرار است جزواتي در زمينه عملكرد رژيم صهيونيستي و اهداف شوم آنان جهت آگاهي هر بيشتر دانش آموزان بين آنان توزيع شود.

اين كارگاه هاي آموزشي به همت سازمان تبليغات اسلامي و وزارت آموزش و پرورش از فردا به مدت 28 روز در كليه مدارس دخترانه و پسرانه شهر تهران در مقطع متوسطه برگزار مي شود.