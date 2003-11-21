متن كامل سخنراني نماينده آمريكا در شوراي حكام درباره ايران

متن سخنراني نماينده آمريكا در شوراي حكام كه نسخه اي از آن دراختيار خبرنگار مهر در وين قرار گرفت حاكي از آن است كه وي برنامه ايران را اساسا بر اساس پنهان كاري دانسته و فعاليتهاي ايران را طي ادعاهايي بسيار شديد اللحن محكوم كرده است .

وي قصورهاي ايران را تخلفهايي نه از روي نا آگاهي بلكه تخلفهايي نظام مند و هدفدار خواند و گفت به هيچ وجه نمي شود به تخلفهاي ايران صرفا به ديد فني نگاه كرد .

نماينده آمريكا افزود : مسائل ايران فوق العاده غير عادي بوده است .

وي گفت بااشاره به اينكه البرادعي از نقض معاهده ان پي تي توسط ايران سخن گفته است، افزود : ما با كشوري مواجه نيستيم كه بخواهيم پنهان كاريهايش را از روي ناآگاهي و ندانم كاري ارزيابي كنيم ؛ بلكه آنرا بايد بخشي از انديشه و سياست پنهان كردن ببينيم .



وي افزود: ايران نماينده اش را به مجامع بين المللي مي فرستد براي اينكه آژانس را فريب بدهد وحقايق رونشود .

نماينده آمريكا درآژانس در جمع اعضاي شوراي حكام گفت : آيا شما يكبار در طول مذاكرات شنيديد كه ايران از عملكرد مخفي خود در مورد مسائل هسته اي از كشورهاي جهان عذر خواهي كند. لذا بر اين اساس به نظر مي رسد كه ايران عزمي قوي براي ناديده گرفتن تعهدات بين المللي دارد .

وي ادعا كرد كه ايران اذعان داشته است كه روي مسائل هسته اي 18 سال كار كرده وطي آن 12 سال غني سازي كرده اما موضوع اعلام نشده است و همچنين مقدار اندكي غني سازي اورانيوم از طريق نيروي گريز از مركز و فرايند باز پردازشي داشته كه آن را هم اعلام نكرده است؛ در حالي كه اين موارد در گزارش البرادعي نيامده است .

وي درعين حال گفت كه ما به اين نكته واقفيم كه ايران براي امضاي پروتكل الحاقي و تعليق غني سازي اورانيوم گامهايي برداشته است و ما از اين موضوع استقبال مي كنيم.

نماينده آمريكا گفت كه ما اميدواريم آژانس تاخيري در بررسي فعاليتهاي هسته اي ايران نداشته باشد و زودتر درمورد ايران به نتيجه قطعي برسد و تكليف موارد ابهام آميزي كه در قطعنامه شوراي حكام بدان اشاره شده است را روشن كند.

وي در پايان سخنانش تاكيد كرد كه ايران به تعهداتش در برابر آژانس به صورت كامل عمل نكرده ؛ اگر چه در چند ماه اخير به تعهدات پادماني پايبندي نشان مي دهد اما از نظر دولت آمريكا اين كشور طرف قابل اطميناني نيست.

وي تاكيد كرد : دبيرخانه آژانس بايد معلوم كند كه آيا ايران به آنچه كه اعلام كرده به درستي پايبند هست ياخير.

به گزارش خبرنگار مهر در وين ، ناظران ديپلمات حاضر در آژانس، سخنان نماينده آمريكا را در راستاي تحت فشار قرار دادن البرادعي ارزيابي مي كنند.