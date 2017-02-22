«زیاد نخاله» معاون دبیرکل جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین در گفتگو با مهر ضمن تأکید بر اهمیت کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه گفت: این کنفرانس پاسخ خوبی به هجمه های ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سلب هویت فلسطین از فلسطینیان است.

بر اساس این گزارش، وی افزود: کنفرانس حمایت از انتفاضه واکنش مناسبی به تمامی تلاش ها برای نادیده گرفته شدن حقوق مشروع ملت فلسطین محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این کنفرانس، بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر تداوم حمایت از ملت فلسطین تأکید کرد.

معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: امروز ایران تنها کشوری است که فریاد آزادسازی فلسطین را سر می دهد و از حق بازگشت آوارگان به سرزمین خود حمایت می کند. کنفرانس حمایت از انتفاضه حامل این پیام است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به حمایت از مسأله فلسطین ادامه می دهد.

وی در خصوص بیانات مهم مقام معظم رهبری در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، اظهار داشت: ایشان در سخنرانی خود نصایح و پیشنهاداتی را در خصوص تقویت وحدت در امت اسلامی برای حمایت از مسأله فلسطین و مواجهه با رژیم صهیونیستی مطرح کردند. من اعتقاد دارم که این نصایح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

نخاله در همین ارتباط افزود: ما در فلسطین توجه خاصی به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران داریم، چراکه جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در حمایت از مقاومت فلسطین ایفا می کند.

وی همچنین اظهار داشت: مواضع آیت الله خامنه ای اهمیت بسیاری برای ملت فلسطین و همچنین دیگر ملت ها دارد؛ ملت هایی که بر مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست تأکید دارند.

نخاله در ادامه با بیان اینکه مسأله فلسطین همواره وحدت بخش میان امت اسلامی بوده است، اظهار داشت: در سالهای اخیر حوادث مختلفی در عرصه منطقه ای ایجاد شده است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از عوامل اصلی به راه افتادن این حوادث هستند. آنها قصد دارند تا مسأله فلسطین را به حاشیه برانند و آن را از اولویت جهان اسلام خارج کنند.

معاون دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: فلسطینیان به خوبی می دانند که آمریکا و همپیمانان آن به منظور به فراموشی سپرده شدن حقوق ملت فلسطین، درگیری های اخیر در منطقه را به راه انداخته اند.

وی تصریح کرد: اسرائیل باید به عنوان تهدید اصلی و دشمن شماره یک امت اسلامی باقی بماند. اگر کشورهای مسلمان پیرامون مسأله فلسطین اجتماع کنند، می توانند به وحدت برسند.