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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

معاون استاندار همدان:

حفظ منابع طبیعی نیازمند بسیج همگانی است

حفظ منابع طبیعی نیازمند بسیج همگانی است

همدان - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان بابیان اینکه حفظ منابع طبیعی نیازمند بسیج همگانی است، گفت: حفظ منابع طبیعی نیازمند افراد متخصص است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه در ابتدای انقلاب همه تعهد داشتند اما برخی تخصص لازم را نداشتند، گفت: نظام جمهوری اسلامی باعث ایجاد سازوکار خدمت در کشور شد.

وی باتاکید براینکه حفظ منابع طبیعی نیازمند افراد متخصص است، افزود: ضرورت حفظ و نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست برای مردم روشن شده اما باید در این راستا قدم های بیشتری برداشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان به ضرورت فرهنگ‌سازی برای حفظ منابع طبیعی استان همدان اشاره کرد و گفت: باید برای حفظ منابع طبیعی بسیج همگانی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بدون مشارکت مردم هر چقدر تخصیص اعتبار و نیرو در حفظ منابع طبیعی به کار رود کارساز نخواهد بود، عنوان کرد: باید به سمت جذب سرمایه‌های اجتماعی حرکت کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به تعامل و همکاری مطلوب اداره کل منابع طبیعی استان همدان با سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: موضوع حفظ جنگل‌ها دغدغه‌ای مهم و فراگیر است.

منصور رضوانی جلال تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی در راستای حفظ و حراست منابع طبیعی استفاده کرد.

وی رفع تداخل اراضی جهاد کشاورزی و  منابع طبیعی را دغدغه‌ای مشترک برشمرد و افزود: توجه به منابع آبخیزداری از دغدغه‌های مشترک سازمان جههاد کشاورزی و منابع طبیعی است.

کد مطلب 3914939

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