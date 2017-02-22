حفظ منابع طبیعی نیازمند بسیج همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه در ابتدای انقلاب همه تعهد داشتند اما برخی تخصص لازم را نداشتند، گفت: نظام جمهوری اسلامی باعث ایجاد سازوکار خدمت در کشور شد.
وی باتاکید براینکه حفظ منابع طبیعی نیازمند افراد متخصص است، افزود: ضرورت حفظ و نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست برای مردم روشن شده اما باید در این راستا قدم های بیشتری برداشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان به ضرورت فرهنگسازی برای حفظ منابع طبیعی استان همدان اشاره کرد و گفت: باید برای حفظ منابع طبیعی بسیج همگانی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بدون مشارکت مردم هر چقدر تخصیص اعتبار و نیرو در حفظ منابع طبیعی به کار رود کارساز نخواهد بود، عنوان کرد: باید به سمت جذب سرمایههای اجتماعی حرکت کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به تعامل و همکاری مطلوب اداره کل منابع طبیعی استان همدان با سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: موضوع حفظ جنگلها دغدغهای مهم و فراگیر است.
منصور رضوانی جلال تاکید کرد: باید از ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی در راستای حفظ و حراست منابع طبیعی استفاده کرد.
وی رفع تداخل اراضی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را دغدغهای مشترک برشمرد و افزود: توجه به منابع آبخیزداری از دغدغههای مشترک سازمان جههاد کشاورزی و منابع طبیعی است.
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