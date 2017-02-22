به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی از تدوین آیین نامه حاکمیت شرکتی خبر داد و گفت: این آیین نامه در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و سهامداران جزء تدوین شده است و در مراحل نهایی قرار دارد که به زودی در شورای عالی بیمه مطرح می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن درخواست از مدیران عامل شرکت‌های بیمه مبنی بر تقویت ایمنی و پیشگیری از خسارت و ارزیابی ریسک، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و نیز مسائل مربوط به حسابرسی و تطبیق، ایجاد کمیته‌های مرتبط زیر نظر هیات مدیره شرکت‌های بیمه در آیین نامه حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با توجه به نقش اساسی صنعت بیمه در بقای چرخه اقتصادی کشور، اهمیت ارزیابی ریسک بیش از پیش احساس می شود و در زمان بروز خسارت، همه نگاه ها به سمت صنعت بیمه خواهد بود به همین منظور وظیفه صنعت بیمه است که در مراحل اولیه و قبل از صدور بیمه نامه با بازدید کارشناسی نسبت به ارزیابی صحیح ریسک اقدام نماید و عدم رعایت موارد ایمنی را جهت پیشگیری از خسارات احتمالی اعلام و در ارزیابی ریسک لحاظ کند.

همتی با اشاره به روند بهبود وضعیت صنعت بیمه و تقدیر از شرکت‌های بیمه بابت کاهش رقابت های ناسالم گفت: اگر صنعت بیمه با همین روند تعاملی و همکاری پیش رود می توان انتظار آینده ای بهتر برای رسیدن به اهداف عالیه این صنعت متصور شد.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: تمام سعی ما باید اجرای برنامه‌هایی در راستای دفاع از حقوق بیمه گذاران و افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه باشد که درنهایت منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه شود.

وی با اشاره به تصویب میزان سرمایه مورد نیاز شرکت های بیمه در هیات وزیران از شرکت های بیمه خواست، تمهیدات لازم برای تامین حداقل سرمایه لازم تا پایان سال ۹۶ را فراهم سازند.

همتی همچنین از برگزاری آزمون ماهانه نمایندگی وکارگزاری از سوی بیمه مرکزی خبر داد و گفت: به منظور حمایت از حقوق شرکت های بیمه و علاقه مندان به فعالیت در صنعت بیمه، از این پس بیمه مرکزی از طریق پژوهشکده بیمه به طور ماهانه این آزمون ها را برگزار میکند و شرکت های بیمه می توانند از میان قبول شدگان در این آزمون ها استفاده کنند که به زودی جزییات آن اعلام می شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که هفته آینده با هماهنگی بیمه مرکزی، بانک مرکزی و سازمان های حسابرسی و امور مالیاتی برگزار می شود گفت: شرکت های بیمه ملزم به ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS شده اند و باید گزارش های مالی خود را بر این اساس تنظیم کنند.

همتی در ادامه گفت: شرکت های بیمه اگر استاندارد ۲۸ را رعایت کنند بخش عمده ای از استانداردهای IFRS نیز انجام خواهد شد.