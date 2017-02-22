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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۳

شطرنج زنان جهان - تهران؛

آخرین شطرنجباز راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شد

آخرین شطرنجباز راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شد

ترکیب مرحله نیمه نهایی مسابقات شطرنج زنان جهان با صعود نماینده هند کامل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار سوم و تکمیلی مرحله سوم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان امروز چهارشنبه میات "دروناوالی هاریکا" از هند و «نانا زاگنیدزه» از گرجستان برگزار شد که طی آن نماینده هند مقابل حریف گرجستانی خود پیروز شد.

هاریکا با کسب این براری به عنوان چهارمین و آخرین بازیکن به مرحله نیمه نهایی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان راه یافت.

این رقابت ها فردا پنجشنبه با برگزاری دیدار نخست مرحله پنجم پیگیری می شود. در این مرحله "هاریکا" به مصاف "شونگیی تان" از چین می رود و "آنا موزیچوک" اوکراینی هم مقابل "الکساندرا کاستنیوک" از روسیه می رود.

کد مطلب 3914967
زینب حاجی حسینی

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