سنگ بنای موزه تاریخ تمدن در قزوین نهاده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور سید سعید ایزدی معاون راه و شهرسازی، فریدون همتی استاندار، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد رئیس هیئت امنای موزه تاریخ تمدن اسلام، مسعود نصرتی رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی، در محله دیمج با رونمایی از سنگ بنای موزه تاریخ تمدن اسلامی عملیات اجرایی طرح آغاز شد.

مسعود نصرتی در این مراسم به خبرنگار مهر گفت:این طرح در دو فاز عملیاتی خواهد شد و با تکمیل آن دو محله سردار و دیمج احیا شده و آثار تاریخی آن نیز نوسازی و بازسازی و شکوفا می شود.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی اظهارداشت: این طرح در دو فاز کوتاه مدت و میان مدت اجرا می شود که در گام نخست سه پلاک شامل دو پلاک مسکونی و یک پلاک مغازه تملک شده و برای فاز اول ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و در فاز دوم امیدواریم وزارت راه و شهرسازی همراه ما باشد تا کار تکمیل شود.

نصرتی تصریح کرد: فاز اول در سه ما آینده تکمیل شده و فاز دوم تا پایان سال ۹۸ آماده بهره برداری می شود.

وی گفت: در این مجوعه موزه ای آب انبار سردار، مقبره سلطان سید محمد، مسجد مدرسه سردار، مسجد مدرسه حیدریه، خانه های تاریخی رضایی، میریان زاده، خطیبی، زینعلی و اسدی وجود دارد که مجموعه آنها موزه ای تاریخی از تمدن اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

نصرتی تصریح کرد: در سال‌های اخیر شهر قزوین علاوه بر توجه بنیادین به توسعه شهری در مقیاسی محلی و ورود به پروژه‌های اجرایی مرتبط با زیرساخت‌های شهری و فعال ساختن ظرفیت‌های بومی و ملی با نگاهی فراتر، معرفی ظرفیت‌های شهر و کشور را در عرصه‌های بین‌المللی، سازمان ملل و کشورهای اسلامی با پیگیری مستمر و حمایت‌های مقامات کشوری، دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی و مجمع جهانی شهرداران راه ابریشم شکل داده است.

وی بیان کرد: این ظرفیت‌سازی در عرصه‌ بین‌المللی در ایجاد تعامل و توسعه شهری و معرفی ارزشهای تمدن ایرانی، اسلامی و تأکید بر محور قرار دادن توسعه، سعی در معرفی شهر قزوین با توجه به ویژگی های ارزنده در جهان اسلام و بهره‌برداری ویژه در زمینه‌های تخصصی،اقتصاد شهری و شکوفایی شهری دارد.

شهردار قزوین تصریح کرد: مقر دائمی موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام، یک ظرفیت ارزشمند است که به‌عنوان یکی از نخستین دستاوردهای این فعالیت درخشان محسوب می شود.

نصرتی گفت: در تفاهم به‌عمل‌آمده با مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، دو محله تاریخی دیمج و آخوند که حاوی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی منحصر به‌فردی هستند، با این پروژه در قالب احیاء و ساماندهی به‌عنوان محله ایرانی، اسلامی در چارچوب باز آفرینی شهری قرار خواهند گرفت.







