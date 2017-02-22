سهم بانوان از بودجه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در نهمین نشست مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهرهای آذربایجان غربی با خوش آمدگویی با تقدیر از تشکیل این مجمع مشورتی اظهار داشت: با توجه به آسیب‌های مختلفی که جوانان و خانواده‌ها را تهدید می‌کند لازم است موضوع تقویت بنیان خانواده بیش از پیش در دستور کار مجمع بانوان شوراهای اسلامی استان آذربایجان غربی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تشکیل منظم و مدون جلسات مجمع بانوان شوراهای اسلامی استان آذربایجان غربی و لحاظ کردن اقدامات اثرگذار و کاربردی در مصوبات آن قدم خوبی برای توسعه استان می‌تواند تلقی شود.

شهردار ارومیه گفت: برای پیگیری مطالبات بانوان باید شناخت مطلوبی از وضعیت موجود داشته باشیم چرا که در احکام اسلامی جایگاه زنان کاملاً مشخص است و باید این جایگاه در حقوق مدنی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حضرت‌پور با طرح این سوال که چرا به اختیارات بانوان در دین اسلام عمل نشده است گفت: مشکلات اجتماعی ناشی از بی توجهی به جایگاه اصلی بانوان تبعات جبران ناپذیری برای خانواده‌ها و در نهایت تمام جامعه در پی می‌آورد و جامعه را دچار مشکلاتی همچون طلاق و اعتیاد می‌کند و در حقیقت ریشه آسیب‌های اجتماعی در بی توجهی به جایگاه و نقش زنان نهفته است

وی اظهار داشت: محور اصلی توجه مجمع بانوان عضو شوراهای اسلامی آذربایجان غربی باید تقویت بنیان خانواده باشد و رعایت احکام اسلام در همه سطوح باید در این مجمع در نظر گرفته شود.

حضرت‌پور گفت: شهرداری ارومیه توجه ویژه‌ای به حوزه بانوان به ویژه در بخش سلامت، امورات فرهنگی و اشتغال دارد.

شهردار ارومیه گفت: سهم حوزه‌های فرهنگی و خانواده که مرتبط به قشر بانوان است از بودجه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه مشخص شد به طوریکه ۵ درصد از اعتبارات مناطق شهرداری ارومیه به حوزه های فرهنگی و خانواده تعلق یافته است که مستقیما به امور بانوان مربوط می‌شود.

نهمین نشست مجمع مشورتی بانوان عضو شورای اسلامی شهرهای آذربایجان غربی به میزبانی ارومیه برگزار شد.

این مجمع با هدف ارائه طرح های توانمند سازی، حل مشکلات زنان، برنامه هایی در جهت پر کردن اوقات فراغت، ایجاد برنامه های برای اصلاح شیوه و سبک زندگی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات ارزنده سایر شهرهای کشور با حضور ۲۲ عضو برگزار می شود.