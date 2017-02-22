تبدیل عنوان مقاومت به تروریسم تلاش برای عادی سازی تسلیم وسازش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در اختتامیه ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اظهارداشت: در آغاز مایلم به همه میهمانان ارجمند و فعالان عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، احزاب‌ و تشکل‌های حامی فلسطین و رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مقیم تهران خوشامد عرض کنم.

وی افزود: خالصانه‌ترین درود خود را به روح بلند حضرت امام خمینی (ره) و ارواح شهدای مقاومت و همه کسانی اهدا می نمایم که در راه آرمان فلسطین و قدس شریف از خودگذشتگی و فداکاری نمودند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: یکبار دیگر موضوع فلسطین ما را گرد هم آورد تا درباره زخمی عمیق و جانکاه سخن بگوییم که بیش از ۷۰ سال است وجدان جامعه جهانی و پیکره جهان اسلام را به درد آورده است.

روحانی با بیان اینکه فلسطین مشکل یک قوم و یا ملت نیست، گفت: از یک سو زخم فلسطین نشانه نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل و ناکارآمد آمدن سازمان‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر نشانه تلاش مجاهدانه و مستمر یک ملت برای احقاق حقوق خود در کنار سرشکستگی جامعه جهانی و شرمساری برخی کشورهای اسلامی است.

وی ادامه داد: از سال ۱۹۴۸ تاکنون نسل‌هایی در این منطقه با آوارگی و جنگ زندگی کرده‌اند، نسل‌هایی که هنوز در جای جای جهان آواره‌اند و میراثی که به آنها رسیده، چیزی جز رنج، آوارگی، شکنجه و شهادت نیست.

رئیس‌جمهور گفت: رهبران کشورهای سلطه‌گر غربی هفت دهه پیش به منظور دستیابی به اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود کوشیدند تا سرنوشت خاورمیانه سرشار از نعمت، ثروت، فرهنگ‌های متنوع و ادیان آسمانی را از طریق دگرگون ساختن ساختارهای دینی فرهنگی و با نشاندن نهال خشونت و جنایت، قدس شریف و فلسطین عزیز را به دست بگیرد.

روحانی تصریح کرد: رهبران آن روزها در اشتباهی راهبردی و برای فرافکنی معضلات اقتصادی و اجتماعی خود بعد از دو جنگ جهانی به تصرف منطقه قدس شریف دست زدند. اما مشکل رژیم غرب ساخته به ترویج دامن خود پدیدآورندگان آن را هم فرا گرفت و آرام‌آرام در اعتقاد و ارزش های آنان نیز غلبه کرد. معیارهای انسانی و بین‌المللی را به زیر کشید و سیاست‌های دوگانه و ضرورت حراست از وضع موجود را بر آنان تحمیل نمود.

افزود: رژیم صیونیستی به تدریج اقدامات تحریک‌آمیز در غصب سرزمین‌ ملت‌های مظلوم و تلاش‌های هدفمند برای تغییر هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین به بار آورد. ارتکاب این حجم از جنایات ضد بشری، هم حمایت از غاصبان در جهان غرب را به چالش کشید و هم در سرزمین‌های اسلامی، افکار عمومی مسلمانان را بر علیه این حمایت غرب شوراند. مسلمانان تنها راه خویش در برابر این اشغالگری و کشتار را در مقاومت دیدند و همواره کوشیدند جهان را نسبت به این ظلم آشکار آگاه سازند.

رئیس جمهور تصریح کرد: باید به روان پاک مجاهدان درود فرستاد که جان بر کف در سال‌های سیاه دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بار سنگین مقاومت و آگاه‌سازی جهانی را به دوش کشیدند و به تدریج مقاومت را به انتفاضه‌ای تبدیل کردند که زمینه دگرگونی‌های اساسی در منطقه و شروع عقب‌نشینی غاصبان گردید.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف اسرائیل در وضعیت کنونی، طبیعی جلوه دادن شرایط موجود است، گفت: صهیونیست‌ها در پی آنند که جهانیان باور کنند، فلسطینیان آوارگانی هستند که باید بدون تعلل به سرزمین، گذران عمر کنند. تغییر عنوان مقاومت به تروریسم، تلاش طولانی برای عادی‌سازی تسلیم به سازش است.

روحانی افزود: در ادبیات امروز رژیم صهیونیستی خواستار عادی‌سازی روابط خود با جهان است و این معنایی ندارد مگر فراموشی و نادیده گرفتن تمام جنایات آنان در فلسطین و دیگر سرزمین‌های اسلامی.

رئیس جمهور یادآور شد: این رژیم جعلی چنان برخی رهبران غربی را به گروگان گرفته است که گویی هرگونه مقابله با آن در حکم حمله به منافع حیاتی آمریکا و اروپا است. چنان از دموکراسی خیالی خود تبلیغ کردند، گویا مبارزه با آن مبارزه با مردم‌سالاری است. چنان امنیت خود را به امنیت غرب گره زده اند که گویا با شکست صهیونیسم، امنیت جهانی به مخاطره می افتد.

وی با بیان اینکه نباید از خاطر برد که صهیونیسم چنان بر طبل تو خالی قدرت نظامی خود می کوبید، که گویا شکست در آن راهی ندارد و همگان باید باور کنند که زیستن و تسلیم شدن در کنار این جنایت کاران، سرنوشت محتوم آنان است، گفت: ایجاد یاس از امکان تغییر آینده منطقه نیز از دیگر راهبردهای قطعی صهیونیست ها در مواجهه با ملت فلسطین و جهان اسلام است.

روحانی با اشاره به اینکه انتفاضه چیزی جز مقاومت مستمر و مومنانه مردم فلسطین نیست، اظهارداشت: انتفاضه فلسطین، مقاومتی از جنس تلاش برای بقا است. انتفاضه یک انتخاب از میان چند انتخاب نیست؛ تنها انتخاب شرافتمندانه یک ملت برای باقی ماندن است و همه گزینه‌های دیگر طی دهه‌های گذشته با آنچه بر سر فلسطینیان آمده عملا حذف شده است.

رییس جمهور گفت: غصب سرزمین‏ها و اشغالگری، همه راه‌ها را بر مردم فلسطین بسته، و این ملت نیز دریافته است که اتحاد، وحدت و همدلی، تنها رمز عبور از این دوره خشم ، وحشت و کشتار است.کم نبودند سرزمینهایی که اشغال شدند و از آنان جز نامی در تاریخ باقی نماند؛ اما فلسطینیها ایستادند تا سرزمینشان بماند.

روحانی با بیان اینکه سنگ‌ها در دستان کودکان فلسطینی و قلم‌ها در دستان شاعران و نویسندگان فلسطین،شور آزادی و شادی زیستن در وطن را به عنوان حقیقتی واحد فریاد می زنند، تاکید کرد: اینک فلسطین به نمادی برای تمام ملتهای تحت ستمی تبدیل شده که برای احقاق حقوق سلب شده، آزادیهای نقض شده، و حق تعیین سرنوشتِ فراموش شده خود به پا خاسته‌اند.

رییس جمهور، انتفاضه را بیان خشم و خروش نسل جدیدی از ملت فلسطین در پاسخ به ناکامی‌های نسل‌ های گذشته دانست و افزود: این ملت فلسطین است که دوباره به میدان آمده است؛ نسلی که در اردوگاه‌های آوارگان ، شهرها و روستاهای محاصره شده به دنیا آمده اند اینک با صدای بلند و بغضی در گلو نشسته خود فریاد می‌زند که « با سلاح و سرمایه نمی‌توان ستم و ظلم را مستقر کرد، و مقاومت یک ملت را نادیده انگاشت.»

روحانی با اشاره به آشوب ها و تلاطم ها در خاورمیانه ، گفت: اندیشه های خشن و افراطی به نام دین، جان انسانها را می گیرد. متأسفانه برخی دولتهای اسلامی، درگیر انواع مشکلات ناشی از بی کفایتی و ناتوانی و فساد ساختاری شده اند. در حال حاضر تعداد دولتهای فرومانده در این منطقه رو به افزایش است؛ و دولتهای ظاهراً مستقر نیز از تهدید، بی ثباتی و بی آیندگی رنج می برند. جنگ و درگیری و ترور در یمن، و عراق و سوریه و افغانستان هر روز جان صدها انسان را می گیرد و دولتهای اسلامی به جای همکاری برای پایان درگیریها و کشتار بی هدف مسلمانان، به اتهام زنی علیه یکدیگر و فرافکنی می پردازند که سود چنین شرایط اسفباری نصیب رژیم اشغالگر صهیونیستی می شود.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه صهیونیستها امروز در جنگها و اختلافات داخلی مسلمانان، برای خود یک فرصت تاریخی می بینند، تاکید کرد: صهیونیست اکنون از «متحدین جدید» سخن می گویند؛ آنان تلاش می‌کنند تا با دمیدن بر «مقاومت هراسی»، کشورهای عربی و اسلامی حامی فلسطین را، از دشمن، به «متحد» خود علیه مقاومت و حامی اصلی آنان یعنی ایران، تبدیل کنند. پروژه‌ای که هوشیاری مضاعف و نگاه بلندمدت ما و دولتهای عربی، بویژه همسایگان ما را می‌طلبد.

روحانی افزود: رژیم اشغالگر در تلاش برای عادی سازی وضعیت خویش، برای نخستین بار برخی کشورهای عربی را، نه دشمن، که «متحد» خود علیه مقاومت می‏نامد؛ و ادعا می کند اکثر کشورهای عربی دیگر دشمن صهیونیسم و مخالف اشغالگری نیستند، بلکه در «مقاومت هراسی» با آن شریک اند. کشورهای منطقه باید هوشیار باشند و از خود بپرسند که چشم امید رژیم صهیونیستی به کیست؟ جهان اسلام باید موضع خود را در برابر این عادی سازی روشن کند، و نشان دهد که آیا مسئولین آن‌ها رهبران امت اسلام هستند، یا بخشی از روند عادی سازی اشغالگران و ستمگران؟

رییس جمهور همچنین این پرسش ها را مطرح کرد که آیا نفس همین واقعیت تلخ، که امروز میان مقاومت هراسی و صهیونیست پذیری همپوشانی به وجود آمده، نباید نسبت به درستی رویکردهای منطقه ای برخی کشورها تردید ایجاد نمود؟ آیا زمان آن نرسیده که همسایگان، یک بار و برای همیشه به جنگ و برادرکشی، «نه» بگویند؟ آیا زمان آن نرسیده که همه قوای خود را صرف حل مسئله اصلی دنیای اسلام نماییم؟

روحانی گفت: دیروز سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری را شنیدیم که چه حساسیت فوق العاده ای در مقوله وحدت و همگرایی جهان اسلام با همه تنوعات و تکثرهای ملی قومی، حول دفاع از مقاومت مشروع ملت فلسطین دارند. ایشان به نقشی که علمای اسلام و روشنفکران می توانند در جهت حل اختلافات تحمیلی داشته باشند نیز تاکید ویژه ای نمودند که امید است راهگشای امت اسلامی باشد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به "مجاهدان عزیز و مبارزان گرامی"، گفت:مقاومت فلسطین موفق شده، همدلی بخش وسیعی از افکار عمومی مردم جهان را به خود جذب کند. اکنون صلح دوستان در سراسر جهان به حمایت از این گفتمان برخاسته اند و از زندگی و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان دفاع می‏کنند. باید سپاسگزار حامیان غیرمسلمان فراوانی بود که زندگی خود را با زندگی ملت فلسطین درآمیخته و مقاومت فلسطین را از آن خود می دانند.

روحانی افزود: انزوای رژیم صهیونیستی در رخدادهای سالهای اخیر چون قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و یونسکو نشان می دهد که علاوه بر مقاومت مشروع فلسطینیان در اراضی اشغالی، عرصه های جدیدی برای پیشبرد مبارزه در جهان سیاست و فرهنگ گشوده شده است. ما از کسانی که بر ماهیت اسلامی بیت المقدس پای فشردند تشکر می کنیم، و قدردان همه دولتهایی هستیم که علیه اعمال محدودیت عبادت مسلمانان در قدس شریف و دفاع از حقوق مسلم فلسطینی ها گامهای بلندی در مجامع بین المللی برداشتند.

رییس جمهور با بیان اینکه " آن دوره‏ای گذشت که قدرت ایستادگی هر فلسطینی، تنها در تکه ای سنگ متبلور بود"، گفت: امروز قدرت فلسطین‌، بر بستر رسانه‌های اجتماعی متجلی است تا پیام مظلومیت و ظلم ستیزی را به گوش جهانیان برسانند ؛ اکنون جهانیان در انتفاضه ای دیگر به وسعت جغرافیای رسانه های اجتماعی، که صلح طلبان سراسر جهان در آن مشارکت‌کرده اند، به دفاع از فلسطین و مقاومت برخاسته اند.

روحانی افزود: در این راستا، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقراری صلح عادلانه و فراگیر در خاورمیانه، جز از طریق پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین و احقاق حقوق کامل این ملت از جمله حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی خویش و تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف از طریق برگزاری یک همه پرسی با حضور همه اقوام و ساکنان اصلی این سرزمین، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی حاصل نمی‌شود.

رییس جمهور اقدام ملّت و دولت ایران در حمایت بی‌دریغ از آرمان فلسطین و قدس شریف و مبارزات مشروع این ملّت را برخاسته از نگاه اعتقادی و دیدگاه ما در لزوم رعایت اصل انصاف و عدالت در نظام بین‌الملل و وظیفه ما در حمایت و دستگیری از مظلومین و مستضعفین دانست و تاکید کرد که در این چارچوب بر حمایت خود از محور مقاومت تاکید می‌ورزیم.