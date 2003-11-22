سردبير القدس العربي: آژانس و آمريكا از اسراييل جانبداري مي كنند

عبدالباري عطوان در گفتگو با خبرنگار بين الملل مهر، با انتقاد از برخورد دوگانه آژانس با مسائل بين المللي گفت: آنچه كه عليه برنامه هاي هسته اي ايران كه ثابت شد مسالمت آميز بوده، عنوان شده است، اساسا يك حركت صهيونيستي است تا نگاهها از زرادخانه بزرگ هسته اي رژيم اسراييل منحرف شود.

وي با انتقاد از نحوه عملكرد كنوني آژانس در برخورد با پرونده هسته اي ايران و نيز اقدامات تحريك آميز رژيم صهيونيستي و آمريكا براي كشاندن موضوع ايران به شوراي امنيت گفت: از كساني كه برنامه مسالمت آميز هسته اي ايران را زير سوال برده و از آن انتقاد مي كنند، بايد پرسيد: اولا چرا با اسراييل كه داراي زرادخانه مخوفي از سلاحهاي هسته اي و كشتار جمعي است برخورد نمي كنيد و چرا با ايران كه معاهده منع سلاحهاي كشتار جمعي را امضا كرده و تاكنون نيز همكاري شفاف وموثر همانطور كه مسوولين آژانس بر آن تاكيد كرده اند، داشته است، اينگونه برخورد تبعيض آميز انجام مي دهيد؟

سردبير القدس العربي گفت: اين درحالي است كه اسراييل نه فقط معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي را امضا نكرده است، بلكه همچنان به توسعه طلبي خود در مساله هسته اي ادامه مي دهد.

وي تصريح كرد : عدم برخورد با رژيم اسراييل و چشم پوشي آژانس و آمريكا نسبت به سلاحهاي هسته اي اسراييل كه خطر عمده اي براي امنيت كشورهاي منطقه و حتي جهان است ، طرفداري آشكار آمريكا و آژانس بين المللي انرژي اتمي از اسراييل را بر همگان برملا ساخت.

سردبير القدس العربي تصريح كرد : آمريكا و آژانس بين المللي انرژي اتمي با برخورد تبعيض آميز با ايران و عدم برخورد با رژيم اسراييل ، دشمني خود را با جهان اسلام نشان داده اند.