به گزارش خبرنگار مهر، شکور پورحسین عصر چهارشنبه در دیدار نمایندگان و مدیران استان اردبیل با وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات تصریح کرد: هر چند بارها به دولت تأکید شده تا نظام بهرهبرداری این پروژه را تعریف کند، فعلاً وضعیت بهرهبرداری از آن مشخص نیست.
وی افزود: گفته میشود پایاب خداآفرین برای ۲۶ هزار نفر شغل ایجاد میکند و این در حالی است که هنوز نظام بهرهبرداری آن تعریف نشده است.
نماینده مردم پارسآباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: علاوه بر این در شمال استان اردبیل ضروری است وضعیت کشت و صنعت مغان تعیین تکلیف شود.
به گفته پورحسین زمانی این مجموعه هفت هزار نفر نیروی رسمی و سه هزار نفر نیروی غیررسمی داشت که لازم است برای استفاده بهینه از ظرفیتهای کشت و صنعت مسئولان نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند.
وی با اشاره به بهرهبرداری از فرودگاه پارسآباد تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه داد: در عین حال مردم منطقه منتظر تصویب منطقه آزاد تجاری هستند تا ثمرات آن منجر به توسعه شهرستانهای شمالی استان شود.
نماینده مردم پارسآباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تکمیل خط ریلی میانه- اردبیل- پارسآباد تأکید و اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه، توسعه شبکه ریلی و اتصال آن به شبکه جهانی مدنظر است.
پورحسین متذکر شد: لازم است جهت اتصال به شبکه جهانی نقاط صفر مرزی استان مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اجرای راهآهن برنامهریزی شود.
نظر شما