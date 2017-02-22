۷۶۵ اثر تاریخی و توریستی ثبت شده ملی در استان ایلام وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده عصر امروز در مراسم استارت آپ گردشگری و صنایع دستی در دانشگاه ایلام برگزار شد، اظهار داشت: این رویداد از امروز به مدت سه روز با محوریت گردشگری و صنایع دستی در سطح ملی در شهر ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: امیدوارم که این استارت آپ برای حوزه گردشگری و صنایع دستی استان قدم بسیار مثبتی باشد و بتوان نتایج خوب و مفیدی را گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام عنوان کرد: در استان ایلام جاذبه‌های توریستی و تاریخی و طبیعی بسیاری وجود دارد و هر سال شاهد حضور گردشگرانی از کشور خود و خارج از کشور هستیم که لازم است با معرفی بیشتر جاذبه‌های استان میزان جذب توریست در استان را بالا ببریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مراسم‌های ایام اربعین در سه سال گذشته در سطح استان، گفت: با توجه به حضور بالای زائران در ایام اربعین در استان ما توانستیم از این فرصت استفاده کرده و جاذبه‌های تاریخی، توریستی و طبیعی استان را به مردم و زائران معرفی کنیم به صورتی که بسیاری از مردم مایل به سفر در ایام نوروز به استان ایلام بودند.

شنبه زاده تصریح کرد: ما در استان ایلام ۷۶۵ اثر تاریخی، طبیعی و مذهبی ثبت شده داریم که این تعداد به زودی با ثبت برخی آثار دیگر افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر به گردشگری به چشم یک صنعت نگاه کنیم و بر روی توسعه و پیشرفت آن تمرکز کنیم می‌توان به پیشرفت استان رسید و شاهد ایجاد ثروت و در نتیجه کاهش مشکلات اقتصادی در استان رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام عنوان کرد: از هر فرصتی باید برای معرفی آثار بکر و بسیار زیبا و ارزشمند استان به مردم استفاده کرد چرا که استان ایلام را بسیاری از مردم نمی‌شناسند و از جاذبه‌های توریستی آن بی خبر هستند.