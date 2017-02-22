۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۴۹

لاوروف:

مسکو به دنبال یافتن راه حل برای مساله قره باغ است

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش به دنبال یافتن راه حال مشترک و مورد پذیرش برای طرفین درگیری قفقاز است، گفت که در حال حاضر راهی جز ریاست مشترک گروه مینسک وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه امروز طی سخنانی گفت که در حال حاضر هیچ جایگزینی برای قالب ریاست مشترک مذاکرات گروه مینسک در خصوص مساله قره باغ – ناگورنو وجود ندارد.

سرگئی لاوروف با بیان اینکه مسکو به دنبال راه هایی قابل قبول برای طرفین درگیری ناگورنو – قره باغ بر پایه تصمیمات از پیشتر اتخاذ شده است، گفت:  مطمئنا، ما به تبادل نقطه نظرات خود در خصوص شرایط موجود در قفقاز، ازجمله بیان وضعیت فعلی صلح ناگورنو – قفقاز پرداخته ایم.

وی افزود: روسیه به دنبال راه حل های قابل قبول از سوی طرفین برای این بحران است که در انطباق کامل با آن مدارکی که طی سالهای اخیر با مشارکت روسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان و رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به امضا رسیده قرار داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد که هیچ جایگزینی برای چارچوب فعلی ریاست مشترک گروه مینسک بر ناگورنو – قره باغ وجود ندارد.

