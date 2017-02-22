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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۳

احمد الاسدی:

جاده مواصلاتی تلعفر به موصل به صورت کامل قطع شد

جاده مواصلاتی تلعفر به موصل به صورت کامل قطع شد

سخنگوی حشد شعبی از قطع راه ارتباطاتی تلعفر به سمت شهر موصل به صورت کامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «احمد الاسدی» سخنگوی حشد شعبی اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی راه ارتباطی تلعفر و شهر موصل را به صورت کامل قطع کردند.

وی تصریح کرد: یگان های حشد شعبی به سمت جنوب غرب شهر تلعفر حرکت می کنند تا ارتباطات گروه تروریستی داعش را در این منطقه قطع کنند. راه مواصلاتی تلعفر و موصل کاملا قطع شد.

الاسدی بیان داشت: از زمان آغاز مرحله ششم و پیشروی مستمر و عملیات نظامی، پیروزی هایی کسب و روستاهای «الشریعه الشمالیه»، «الشریعه الجنوبیه» و «عین طلاوی» نیز آزاد شده اند. نیروهای حشد از محور جنوب غربی به تلعفر نزدیک هستند.

کد مطلب 3915060

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