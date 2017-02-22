جاده مواصلاتی تلعفر به موصل به صورت کامل قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «احمد الاسدی» سخنگوی حشد شعبی اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی راه ارتباطی تلعفر و شهر موصل را به صورت کامل قطع کردند.

وی تصریح کرد: یگان های حشد شعبی به سمت جنوب غرب شهر تلعفر حرکت می کنند تا ارتباطات گروه تروریستی داعش را در این منطقه قطع کنند. راه مواصلاتی تلعفر و موصل کاملا قطع شد.

الاسدی بیان داشت: از زمان آغاز مرحله ششم و پیشروی مستمر و عملیات نظامی، پیروزی هایی کسب و روستاهای «الشریعه الشمالیه»، «الشریعه الجنوبیه» و «عین طلاوی» نیز آزاد شده اند. نیروهای حشد از محور جنوب غربی به تلعفر نزدیک هستند.