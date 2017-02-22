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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

پروژه مرمت و بازسازی حمام تاریخی جلفا افتتاح شد

پروژه مرمت و بازسازی حمام تاریخی جلفا افتتاح شد

تبریز- توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پروژه مرمت و بازسازی حمام تاریخی جلفا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان عصر امروز چهارشنبه در سفر یک روزه خود به منطقه آزاد ارس، شرکت پروفیل طلای ارس را نیز افتتاح کرد.

این شرکت با ظرفیت تولید ۲۰۰ الی ۳۰۰ تن پروفیل upvc را دارد و با سرمایه گذاری ۵۲میلیارد ۵۰۰ ریالی در منطقه آزاد ارس احداث شده است.

براساس این گزارش، همچنین ترکان از چندین پروژه سرمایه‌گذاری کشاورزی از جمله گلخانه امید به خدا، گلخانه یاشیل اکین ارس، گلخانه زرین گهر ارس و گلخانه تارلا امین  بازدید کرد و پروژه های عمرانی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی همچون کارخانه طلا پروفیل ارس، مدیریت مرکز غذا و داروی ارس افتتاح و عملیات سویل ۲۶۰ هکتاری کلنگ زنی شد.

گفتنی است بازدید از کارخانه پاناچوب، کارخانه تجهیز طب، کارخانه برلیانس، کارخانه دنیلی، مدیریت مرکز غذا وداوری ارس از دیگر برنامه‌های دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ارس بود.

کد مطلب 3915067

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