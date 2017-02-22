شکست رئال مادرید در زمین والنسیا/ امیدهای بارسلونا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال والنسیا و رئال مادرید دیدار معوقه خود را در چارچوب رقابتهای لالیگای اسپانیا چهارشنبه شب در ورزشگاه مستایا برگزار کردند که در پایان تیم والنسیا ۲ بر یک پیروز شد.

نیمه نخست این بازی با برتری ۲ بر یک تیم والنسیا خاتمه یافت. سیمونه زازا (۵) و فابیان اورلانا(۹) گل های زودهنگام این نیمه را به سود میزبان به ثمر رساندند. قبل از اینکه نیمه نخست به پایان برسد رئال مادرید یکی از این گل ها را پاسخ داد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۴۴ زننده این گل بود.

در نیمه دوم تیم رئال مادرید تلاش خود را برای رسیدن به گل تساوی دوچندان کرد اما والنسیا با چنگ و دندان از برتری نزدیک خود دفاع کرد تا به ۳ امتیاز ارزشمند این بازی دست یابد.

با این نتیجه رئال مادرید در امتیاز ۵۲ باقی ماند. شاگردان زیدان که صدرنشین لالیگا هستند، هنوز یک بازی معوقه دیگر پیش روی دارند.

تیم بارسلونا با ۵۱ امتیاز در رده دوم قرار گرفته است. آبی اناریها حالا امیدواری بیشتری نسبت به سرنوشت این فصل لالیگا خواهند داشت.