نمایشگاه فروش بهاره در بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این نمایشگاه در قالب ۱۱۰ غرفه اقلام مورد نیاز شهروندان در آستانه سال نو عرضه می کند.

الیاس جویبان از تخفیف ۱۵درصدی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله برنج، گوشت، آجیل، خشکبار، مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی، کیف و کفش و لباس ارائه شسده است.

وی با بیان اینکه اولویت نخست با واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی داخل استان بوده است، تصریح کرد: کالاهای تنظیم بازار نیز در این نمایشگاه عرضه می شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن خراسان جنوبی با اشاره به سهمیه ۷۳۵ تنی برنج تنظیم بازار استان بیان داشت: هر کیلو برنج تنظیم بازار به قیمت سه هزار و ۸۰۰ تومان در نمایشگاه عرضه می شود.

جویبان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه‏های عرضه مستقیم کالا و فروش های فوق العاده در سطح شهر از جمله راهبردهای موثر در کنترل و تنظیم قیمت بازار در ایام پایانی سال است.

به گفته وی این نمایشگاه از امروز تا ۱۰ اسفندماه در دو شیفت صبح و عصر در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند دایر خواهد بود.