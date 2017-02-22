به گزارش خبرنگار مهر، جواد رشیدی بعدازظهر چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان همدان به بارش های ماه اخیر استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه قهاوند رکورد ۱۰ ساله بارش برف را شکست، گفت: خاک کشاورزی از این برف بهره خواهد برد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کلاس‌های ترویجی کشت کلزا برای ۶۰۰ نفرروز و آموزش اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به تعداد ۲۵۰ نفرروز، گفت: سطح آبیاری مکانیزه شهرستان همدان از ۱۶ هزار هکتار عبور کرده و به ۱۶ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده است.

وی بااشاره به اینکه پرداخت تسهیلات برای اجرای سیستم آبیاری مدرن در استان همدان به سرعت انجام می‌شود، گفت: هدف از ترویج سیستم آبیاری کم‌فشار صرفه‌جویی در مصرف آب است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان بابیان اینکه در کشت سیب‌زمینی میزان مصرف آب کاهش یافته است، گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در حال حاضر ۳۱ هکتار گلخانه فعال در همدان وجود دارد و صدور ۳۰ هکتار پروانه تأسیس نیز در دست اقدام است.

کشت موسیر به عنوان محصول ویژه به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده است

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان در ادامه با بیان اینکه کشت موسیر به عنوان محصول ویژه به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده است، گفت: این محصول با دو نوبت آبیاری کمتر نسبت به سیر، بهترین رشد را دارد و در همدان و نهاوند نیز موقعیت کشت این محصول وجود دارد

وی بااشاره به اینکه در کشت موسیر علاوه بر فراهم بودن بازار، اشتغالزایی خوبی نیز ایجاد می شود، گفت: با اهلی کردن موسیر از تخریب منابع طبیعی جلوگیری می‌شود.

رئیس گروه برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری همدان نیز با اشاره به بارندگی ۱۴۳ میلیمتری در سال زراعی جاری تاکنون، اظهار داشت: این میزان بارندگی نسبت به سال قبل ۹ درصد و نسبت به بلند مدت ۱۴ درصد کاهش داشته است.

رضا زمانی با بیان اینکه عملکرد خوبی را در حوزه حفاظت از منابع آب شهرستان همدان شاهدیم، عنوان کرد: از ۴۸۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان همدان ۳۲۹ حلقه مسدود و منجر به صرفه‌جویی ۱۷ میلیون متر مکعبی برداشت آب از حوزه‌های زیرزمینی شده است.

زمانی با اشاره به نصب ۵۶۲ کنتور هوشمند در چاه‌ها، عنوان کرد: تعهد سال جاری نصب ۷۵ کنتور بود که نصب ۱۲۰ کنتور منجر به ۱.۴ میلیون متر مکعب جلوگیری از اضافه برداشت شد.

رئیس گروه برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری همدان بابیان اینکه کشاورزی رابطه مستقیمی با آب دارد، گفت: جهاد کشاورزی طرح‌های خوبی را برای ترغیب کشاورزان به استفاده از کشت‌های کم‌آب‌بر ارائه کرده است.

صاحبان ۱۴۲ چاه توافق‌نامه عدم مصرف در زمان پیک را امضا کرده اند

مدیر امور برق منطقه ۲ همدان نیز با بیان اینکه از ۳۲۶ چاه در سطح شهرستان همدان صاحبان ۱۴۲ چاه توافق‌نامه عدم مصرف در زمان پیک را امضا کرده اند، اظهار داشت: جمع ریالی تخفیف ارائه شده ۱۸ میلیون تومان بود.

ایرج صابری با تأکید بر اینکه اولویت توجه به بخش کشاورزی است، عنوان کرد: با توجه به اقتصاد مقاومتی اولویت بعدی صنعت است.

مدیر منابع آب شهرستان همدان نیز با بیان اینکه میزان بارندگی شهرستان همدان طی امسال حدود ۲۰۰ میلی‌متر بوده که ۶ میلی متر بالاتر از حد نرمال است، گفت: این بارندگی حداقل مصرف سال آینده را تضمین می‌کند.

محمد رضی در مورد مدیریت برق برای کنتورهای چاه آب نیز عنوان کرد: کشاورزان باید برای نصب کنتور اقدام کنند و این فرهنگ‌ باید نهادینه شود.

مدیر منابع آب شهرستان همدان با اشاره به مشکلات و تخلفات در زمینهٔ آب، عنوان کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز از جمله اقدامات هزینه‌بر است.

وجود ۱۶ هزار و ۲۳۴ حلقه چاه مجاز در استان همدان

کارشناس مسئول پروژه کنترل هوشمند شرکت آب‌منطقه‌ای همدان نیز به وجود ۱۶ هزار و ۲۳۴ حلقه چاه مجاز در استان همدان اشاره کرد و افزود: سهم شهر همدان از این تعداد ۶۱۶ حلقه چاه است که بعد از کبودراهنگ رتبه دوم را دارد.

مجید رکنیان عنوان کرد: یک‌هزار و ۶۹۳ حلقه در بخش کشاورزی، ۱۵۱ حلقه در بخش دام و طیور، ۳۵۶ حلقه در بخش شرب، ۱۷۲ حلقه در بخش صنعتی و ۲۴۴ حلقه در بخش خدمات و سایر موارد است.

وی یادآور شد: ۳ هزار و ۱۷۰ دستگاه کنتور در استان همدان نصب شده که سهم همدان ۵۶۲ کنتور بوده که به تفکیک ۳۵۳ کنتور هوشمند، ۱۱۷ کنتور الکترومغناطیس و ۹۲ کنتور حجمی بوده است.

کارشناس مسئول پروژه کنترل هوشمند شرکت آب منطقه‌ای همدان بیان کرد: ۲ هزار و ۲۷۴ دستگاه کنتور در بخش کشاورزی، ۴۱۸ دستگاه در بخش شرب روستایی، ۲۲۹ دستگاه در بخش شرب شهری، ۱۵۳ دستگاه در بخش صنعتی، ۷۴ دستگاه در بخش دام و طیور و ۱۸ دستگاه نیز در بخش خدمات نصب شد.