به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سخنانی با اشاره اینکه دستگاههای اجرایی باید برنامه های خود را برای هفته شهدا ارائه دهند اظهار داشت: این امر موجب می شود که بین برنامه ها تداخل ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه دستگاهها روزی یک برنامه وزین و خوب را به دبیرخانه هفته شهدا مستقر در بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه دهند گفت: در این راستا سپاه لرستان دایره المعارفی از زحمات رزمندگان تیپ ۵۷ در قالب کتاب «بلدچی» جمع آوری کرده که این کتاب، کتاب بسیار ارزشمندی است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به نصب تمثال شهدا در برخی از خیابان ها و کوچه های استان عنوان کرد: این امر باید استمرا پیدا کند.

سرهنگ پازدار با بیان اینکه قرارگاه صاب الامر با ۳۰۰ خانواده شهید مصاحبه کردند گفت: خانواده شهدا مرجع هستند.

وی با اشاره به اینکه کار فاخری دو سال پیش در دهکده مقاومت در دستور کار قرار گرفت تحت عنوان «فصل شهدایی» گفت: بیش از ۳۵ هزار نفر از مردم خرم آباد از این برنامه بازدید کردند و اعتباری نیاز دارد تا این برنامه طی اردیبهشت ماه یا اوایل مهر ماه سال آینده این برنامه را اجرا کنیم.