شهردار تبریز ساختمان جدیدی را در اختیار شورای استان قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عابدزاده شامگاه چهارشنبه در چهل و یکمین جلسه این شورا که با ۱۹عضو آن در محل سالن جلسات این شورا برگزار شد، پس از تبیین نکته نظرهای اعضای این شورا در پاسخ به سوال های مطرح شده در خصوص چگونگی تغییر مکان ساختمان شورا با بیان اینکه ساختمان قبلی شورا متعلق به شخص دیگری بوده است و مالک جدید آن خواستار تخلیه ساختمان قبلی شده بود، ضمن تشکر از شهردار تبریز برای واگذاری ساختمان جدید این شورا، اظهار داشت: براساس قانون، استانداری باید مکان تعیین می کرد، اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده بود و بنده به لحاظ واگذاری ساختمان به غیر و قولی که به مالک ساختمان قبلی داده بودم از شهردار تبریز خواستم تا ساختمان جدیدی را در اختیار شورای اسلامی آذربایجان شرقی قرار دهد و با توجه به مهلت سه ماهه ای که داشتیم، فکر کردم با این کار خدمتی انجام می دهم و مشکل چندین ساله شورای استان را برطرف می سازم.

رئیس شورای اسلامی استان در ادامه با تکیه بر تبیین اجمالی از عملکرد سه ماهه این شورا، هزینه های جاری و ستادی شورا در طول ۷۰ روز اخیر را حدود ۱۱۵ میلیون تومان خواند و پرداخت بیمه آذرماه کارکنان، پرداخت حق الجلسه ها، تسویه بدهی های بیمه ای شورای استان از سال ۸۷ به بیمه شماره ۳ را بخشی از این هزینه ها دانست.

وی در پاسخ به سوال مبتنی بر چگونگی موضوع انتخاب حسابرس جهت بررسی امور مالی شورای اسلامی آذربایجان شرقی نیز ابراز داشت: براساس قانون هر سیستم برخوردار از گردش مالی بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی، باید حسابرس داشته باشد و امور مالی آن توسط حسابرس انجام شود.

شایان ذکر است، عابدزاده در پایان خواستار رای گیری برای موضوع حسابرسی در صحن علنی شورای اسلامی استان شد، اما اعضای شورا با این موضوع مخالفت کردند و در نهایت مقرر شد پس از تعیین شرکت حسابرس توسط هیئت رئیسه، مبلغ پیشنهادی جهت حسابرسی در جلسه بعدی شورا مطرح و به تصویب اعضا برسد.