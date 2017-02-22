توسعه و عمران جزایر در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری در حاشیه بازدید از جزیره هنگام در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف ما استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان در توسعه جزایر است، عنوان کرد: دولت عمران و آبادانی و توسعه جزایر را در دستور کار قرار داده و در نظر داریم از ظرفیت بنیاد مستضعفان برای رفع نیازهای مردم و ایجاد گشایش در زمینه‌ های مختلف توسعه‌ ای در جزایر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: نهادهای حاکمیتی همچون بنیاد مستضعفان می توانند در توسعه جزایر استان هرمزگان و رفع محرومیت‌های آنها کمک و نقش موثری داشته باشند و در این راستا طرحی آماده کرده ایم که با انعقاد تفاهم نامه ای طرح های عمرانی و توسعه گردشگری در جزایر لارک و هنگام با همکاری بنیاد مستضعفان اجرا شود.

جادری افزود: برای جزایر هنگام و لارک نیازهایی نظیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد اسکله مسافری، تکمیل موج ‌شکن‌ها و توانمندسازی اقتصاد مردم وجود دارد که پروژه‌ هایی نیز در این زمینه تعریف شده که مشارکت بنیاد مستضعفان می‌ تواند به اجرای پروژه ‌ها سرعت دهد تا بتوانیم مردم این منطقه را از محرومیت رهایی بخشیم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین در این جزایر طرح هایی همچون سرمایه‌ گذاری در زمینه تولید ماهی در قفس بازده اقتصادی بسیار خوبی دارد و همین‌ طور در زمینه فعال‌ شدن معدن سنگ آهک جزیره هنگام نیز می‌ توان همکاری‌ های مشترکی را با بنیاد مستضعفان انجام داد.

محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان به دعوت دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان در جزایر هنگام و لارک حضور یافت و از نزدیک با ظرفیت های این جزایر آشنا شد. این بازدید در راستای برنامه ریزی های صورت گرفته برای استفاده از مشارکت بنیاد مستضعفان در اجرای طرح های عمرانی و توسعه گردشگری در این جزایر صورت گرفت.