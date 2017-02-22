احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه سیمولتانه در همدان اظهار داشت: روز جمعه سیزدهم اسفندماه، امیرعلی دلاوری در یک مسابقه سیمولتانه با بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از ۱۸۰۰ روبرو خواهد شد.
وی افزود: ثبتنام این مسابقه بهصورت حضوری در محل هیئت شطرنج همدان و فقط تا سقف ۷۰ نفر انجام میشود.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به شرایط ثبتنام این مسابقات گفت: مبلغ ثبتنام برای بازیکنان شهرستانی و همچنین بازیکنان رده سنی زیر ۱۲ سال، ۱۰ هزار تومان و برای سایر بازیکنان ۱۵ هزار تومان است.
بابایی خاطرنشان کرد: به نفراتی که موفق به شکست امیرعلی دلاوری شوند، مبلغ ۶۰ هزار تومان و به افرادی که مساوی کسب کنند ۳۰ هزار تومان جایزه نقدی تعلق میگیرد.
وی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیلشدن به رشتهای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاههای حرفهای بسیار ضروری است.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استانهمدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بینالمللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت میکند.
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